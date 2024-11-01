PP, PSOE, Vox y PNV apoyan la ley de multirreincidencia de Junts en el Congreso con Sumar, Bildu y Podemos, en contra

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.
"La reforma penal de Junts impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Y se ha añadido otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda."
Para mi el problema va seguir siendo la lentitud de la justicia.