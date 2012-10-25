edición general
El PP denuncia la "dejación" de Sánchez y de Illa con la peste porcina, que ve como consecuencia del fanatismo climático

El PP asegura que la peste porcina tiene su origen en la reducción de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y en las políticas de "fanatismo climático" y denuncia la "dejación" de Sánchez e Illa

#1 Suleiman
Y de ETA, que se les ha olvidado.
22 K 211
alcama #6 alcama
#1 Si hubiese ocurrido en Madrid dirías que es culpa de Ayuso. Y lo sabes
5 K 10
#14 alkalin
#6 En Madrid tardarían varios días en aparecer la noticia, sería por una filtración, se retrasaría la llamada a la UME para usarlo como munición política, se confundiría a la opinión pública sobre de quién es competencia esta crisis diciendo que es del gobierno central, a las víctimas se les diría que son progres, etc.

Entonces si, diríamos que es culpa de Ayuso.
13 K 122
alcama #15 alcama
#14 La invención como forma de vida. Así sois
2 K 24
devilinside #19 devilinside
#15 Sí, claro, lo que tú digas
1 K 19
#28 alkalin
#15 En realidad me he basado en lo que pasó en la Dana, Metro Valencia, etc... He hecho un resumen.

Pero nada, que son invenciones JAJAJAJAJA
4 K 37
alcama #30 alcama
#28 160.000 personas murieron en España en la pandemia. Casualmente solo Ayuso tiene la culpa.
Sois maestros de usar los muertos para lograr votos. Eso es miserable
0 K 6
#32 fremen11 *
#30 De 7921 si que es responsable directa
3 K 26
#33 alkalin
#30 Tiene la culpa de los protocolos de la vergüenza donde se omitía la asistencia sanitaria. Y si, solo pasó en Madrid.

Ahora no vengas a confundir al personal.
3 K 20
ayatolah #37 ayatolah *
#28 Si el resumen fuese basado en cosas ocurridas en Madrid, los pasos serían otros:
- Emitir un protocolo negando derechos fundamentales de forma administrativa.
Una vez sucediese todo lo que se dice en #14
- Decir que esa orden no existió.
Una vez demostrado que si existió:
- Decir que era un borrador que no salió del despacho.
Una vez demostrada su salida del despacho.
- Decir que no tenía carácter ejecutivo.
1 K 13
Fotoperfecta #18 Fotoperfecta *
#1 No se les ha olvidado.
Han dicho que la culpa de la fiebre porcina es de la pancETA y de las costILLAs que se comió Perro (Sanxe) :roll:
0 K 14
Olepoint #31 Olepoint
#1 Claro, es impepinable que la "e" de gripe viene de la "e" de ETA

Cualquier ejpañol muy mucho ejpañol de los que no paga impuestos si puede lo sabe.
0 K 8
sotillo #39 sotillo
#1 De atar, están desquiciados
0 K 10
#2 kaos_subversivo
La dejación de mazon para otro día
10 K 106
XtrMnIO #9 XtrMnIO
O sea, está la UME al pie del cañón desde el minuto 0 y los pepetarras echando mierda.

HDP, si no vais a ayudar, no estorbeis. A tomar por el culo de aquí.
8 K 74
#13 Hynkel
#9 Puede que el Perro no sea el mejor presidente del mundo.

Pero con estas payasadas la derecha demuestra que sólo le importa llegar al poder. Ya ni se molesta en elaborar un programa y hacer un poco de teatro diciendo "conmigo estaréis mejor porque prometo hacer esto esto y esto otro".

Luego se sorprenderán si hay un 23J bis y el Perro sigue otra legislatura en el poder.
1 K 10
#26 Prusianodelsur
#13 Otros 4 años sin presupuestos (y ya sin fondos europeos)?
Que vamos a por el récord mundial?
Claro porque el PSOE cuando crítica a los presidentes del PP en autonomías lo hace con moderación, calma y presentando planes alternativos
0 K 6
#22 Hynkel
#9 Y aunque la UME no salga en la noticia, bien que rajaron en su día por ser "una ocurrencia de Zapatero". Que a saber cuántos servicios ha prestado ya.

Y el día de la Dana estaba presta para intervenir pero Mamón y su tropa no quisieron hasta que ya fue tarde.
3 K 21
#27 Prusianodelsur
#22 Las unidades bacteriológicas de los ejércitos debieron comenzar por la I guerra mundial pero para vosotros todo es Zapatero
0 K 6
#35 Hynkel
#27 Registrado esta tarde y dando ya guerra, ¿eh? Las multicuentas están baratitas. :troll:

Nada, hombre. A descansar.
1 K 10
#25 Prusianodelsur
#9 El minuto 0 se lleva dando décadas con la tontería izquierdista de no controlar determinadas especies salvajes porque la Disney ha hecho mucho daño y la izquierda europea consume mierda de la Ivy league usana con vicio y ansia
0 K 6
#8 Pivorexico
"reducción de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña " Aznar es del PSOE :-O

Fuente fachuza para que no se quejen algunos

«Aznar es el mismo que retiró las funciones de la Guardia Civil en Cataluña para lograr el voto nacionalista en su investidura»
www.periodistadigital.com/periodismo/radio/20121025/brunet-aznar-retir
7 K 70
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
la reducción de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña

Son los encargados de recoger los bocadillos tirados por el suelo?

Hay que joderse.
5 K 47
Lutin #3 Lutin
Putos miserables mafiosos.
4 K 43
TheIpodHuman #12 TheIpodHuman
Nunca subestimamos la capacidad del PP para soltar imbecilidades.. :wall:
4 K 42
hdblue #4 hdblue
Que?!?!?1 Mira ya, lo siento pero hay que ser muy mermado mental para creerse a estos retrasados del PP y VOX. Sin paños frios. S te crees esto, te mereces que gobierne el PP con VOX.
4 K 34
LoboAsustado #7 LoboAsustado
Ah , como echo de menos a Cañete , el ministro del PP durante la crisis de las "vacas locas" (encefalopatía espongiforme bovina) en la que Miguel Arias Cañete, como ministro, defendió públicamente el consumo de carne de vacuno y aseguró su recuperación y la crisis de la carne de caballo (2013) donde confirmaron la presencia de carne de caballo en productos etiquetados como de ternera, y Cañete tranquilizó a los consumidores españoles...
Eso es ser proactivo , y no la "dejadez" de Sanchez e Illa xD
(Que malo es tener un pasado)
2 K 29
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#7

Y se comió media cabaña ganadera él solo. xD
0 K 19
LoboAsustado #24 LoboAsustado
#23 acompañada de unos yogures caducados , que es lo que mas le gustaba
0 K 8
#34 fremen11
#7 No se te olvide a Celia Villalobos y los calditos.....
0 K 7
beltzak #10 beltzak
De los que solucionan problemas como los incendios este verano, las danas el invierno pasado , el impuesto al sol y otras grandes soluciones… ahora vienen a arreglar la peste

Tengo dudas de si están hablando de la peste de la corrupción que emana desde la misma sede de Génova 13 , Ribera Salud, diputación de Almería con la misma vehemencia con la que quieren acabar con la de Abalos, Koldo, Cerdan, Peinado, Manuel García Castellón… etc etc
2 K 24
alcama #11 alcama
#10 Si ya sabemos que en las comunidades del PP siempre es culpa del PP, pero en las del PSOE es culpa del cambio climático.
Ya os tenemos calados, jajajaja
2 K 16
beltzak #20 beltzak
#11 A quien vas a tener tú calado, si el único argumento serio que argumentas es el: “jajaja”.

Ni siquiera entiendes la hipocresía de que unos inútiles acusen de inútiles a otros, que dicho sea, incluso podrían a llegar a acertar y ser cierto, pero no por eso dejan de ser demostradamente inútiles.

¿O es que me vas a negar que los responsables de los incendios en Galicia y Castilla y Leon así como el Mazón y su gobierno de la comunidad valenciana son unos inútiles?

Si además, estos mismos inútiles, como otros tantos, son los que consideran un puto despilfarro el gasto en protección.
2 K 15
vviccio #40 vviccio
El malvado Sanxe no quiere que la gente recolecte setas del monte, se las quiere quedar él todas. ¡Libertaz, libertaz!. :troll:
0 K 11
ayatolah #38 ayatolah *
Solo la CAM presidida por Ayuso firmó un protocolo NEGANDO la asistencia sanitaria de forma administrativa SIN evaluación facultativa.

(Me he leído, no todos, pero si la mayoría)
0 K 10
#16 okeil
Fanatismo climático : El clima, uno, grande y liebre ...
0 K 10
#21 TOTEMICO
Si para llegar al poder casi todo lo basan en la mentira ¿cómo creer que cuando lo alcancen no nos seguirán mintiendo e incluso más?
1 K 10
#29 Prusianodelsur
#21 El PSOE nunca miente
0 K 6
tableton #36 tableton *
Vivo en la zona 0 esa. Los jabalis llevan decadas alimentandose de las basuras de los contenedores, no me extraña que pasen estas cosas. Y la imbecil esta del PP, deberia saber que la Collserola es una zona altamente transitada por paseantes ciclistas y residentes. Permitir a zumbados con escopeta pegando tiros por ahi, impepinablemente acabaria en tragedia
0 K 9
#17 Dedalos *
Esto es lo que llaman guerra híbrida? Nos van a enviar las siete pestes bíblicas, y van a culpar a Sánchez?

Viendo la soltura en el PP de cómo, por ejemplo, se manejan con lo de ETA, me lo creo.
0 K 6

