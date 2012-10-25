El PP denuncia la "dejación" de Sánchez y de Illa con la peste porcina, que ve como consecuencia del fanatismo climático

El PP asegura que la peste porcina tiene su origen en la reducción de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y en las políticas de "fanatismo climático" y denuncia la "dejación" de Sánchez e Illa
Entonces si, diríamos que es culpa de Ayuso.
Pero nada, que son invenciones JAJAJAJAJA
Sois maestros de usar los muertos para lograr votos. Eso es miserable
Ahora no vengas a confundir al personal.
- Emitir un protocolo negando derechos fundamentales de forma administrativa.
Una vez sucediese todo lo que se dice en #14
- Decir que esa orden no existió.
Una vez demostrado que si existió:
- Decir que era un borrador que no salió del despacho.
Una vez demostrada su salida del despacho.
- Decir que no tenía carácter ejecutivo.
Han dicho que la culpa de la fiebre porcina es de la pancETA y de las costILLAs que se comió Perro (Sanxe)
Cualquier ejpañol muy mucho ejpañol de los que no paga impuestos si puede lo sabe.
HDP, si no vais a ayudar, no estorbeis. A tomar por el culo de aquí.
Pero con estas payasadas la derecha demuestra que sólo le importa llegar al poder. Ya ni se molesta en elaborar un programa y hacer un poco de teatro diciendo "conmigo estaréis mejor porque prometo hacer esto esto y esto otro".
Luego se sorprenderán si hay un 23J bis y el Perro sigue otra legislatura en el poder.
Que vamos a por el récord mundial?
Claro porque el PSOE cuando crítica a los presidentes del PP en autonomías lo hace con moderación, calma y presentando planes alternativos
Y el día de la Dana estaba presta para intervenir pero Mamón y su tropa no quisieron hasta que ya fue tarde.
Nada, hombre. A descansar.
Fuente fachuza para que no se quejen algunos
«Aznar es el mismo que retiró las funciones de la Guardia Civil en Cataluña para lograr el voto nacionalista en su investidura»
www.periodistadigital.com/periodismo/radio/20121025/brunet-aznar-retir
Son los encargados de recoger los bocadillos tirados por el suelo?
Hay que joderse.
Eso es ser proactivo , y no la "dejadez" de Sanchez e Illa
(Que malo es tener un pasado)
Y se comió media cabaña ganadera él solo.
Tengo dudas de si están hablando de la peste de la corrupción que emana desde la misma sede de Génova 13 , Ribera Salud, diputación de Almería con la misma vehemencia con la que quieren acabar con la de Abalos, Koldo, Cerdan, Peinado, Manuel García Castellón… etc etc
Ya os tenemos calados, jajajaja
Ni siquiera entiendes la hipocresía de que unos inútiles acusen de inútiles a otros, que dicho sea, incluso podrían a llegar a acertar y ser cierto, pero no por eso dejan de ser demostradamente inútiles.
¿O es que me vas a negar que los responsables de los incendios en Galicia y Castilla y Leon así como el Mazón y su gobierno de la comunidad valenciana son unos inútiles?
Si además, estos mismos inútiles, como otros tantos, son los que consideran un puto despilfarro el gasto en protección.
(Me he leído, no todos, pero si la mayoría)
Viendo la soltura en el PP de cómo, por ejemplo, se manejan con lo de ETA, me lo creo.