edición general
12 meneos
12 clics
El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar

El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado este viernes en manos del president de la Generalitat, Carlos Mazón, su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana. "La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

| etiquetas: mazón , pp , dimitir , víctimas , protestar
10 2 0 K 138 actualidad
11 comentarios
10 2 0 K 138 actualidad
Comentarios destacados:    
Tarod #1 Tarod
Excepto Sánchez que tiene que dimitir.
6 K 77
#6 rogerillu
#1 Pero por que sanchez dio un golpe de estado y forma parte de un gobierno ilegitimo. Ademas esta hundiendo el país desde hace años ya.
0 K 10
Eirene #9 Eirene
#6 Deberías dejar más claros tus sarcasmos, que el personal no da crédito a las afirmaciones.
0 K 6
alcama #10 alcama *
#1 #6 Hombre, con su mujer y hermano imputados , y con 2 secretarios de organizacion imputados (uno en prisión) y encima con indicios de pagos ilegales en el partido ... dime tu a mi
0 K 5
oceanon3d #3 oceanon3d
En resumen; el PP sigue mirando para otro lado ante una gestión homicida que costo 228 vidas.
2 K 42
Skiner #7 Skiner *
#3 Las familias víctimas tienen derecho a protestar y Mazón a pasarse las protestas por donde le quepa y acudir a un funeral cuando reiteradamente le han dicho que no acuda porque es el culpable de que se produzca tal funeral. :clap:
(convirtiendo el evento en una provocación impresentable)
0 K 8
Andreham #5 Andreham
Tuvo que dimitir hace un año, no cuando ya va a cobrar la pensión de presidente.
1 K 28
yoma #8 yoma *
Cuando Casado no tuvieron tanto miramiento. Ah que ese se metió con la diosa Ayuso. xD xD
0 K 12
ur_quan_master #2 ur_quan_master
A marear la oerdiz
0 K 11
rendri #4 rendri
Esto es hacer un Rajoy en toda regla
0 K 11
Glidingdemon #11 Glidingdemon
Por aquí los turboespañoles dicen que si abalos que sigue en el Congreso cuando le tenía que haber obligado Sánchez a ingresar en el talego, y que Sánchez también debería de ingresar en el talego todo de forma voluntaria y sin rechistar. Sin juicio, como Dios manda. :troll:
0 K 8

menéame