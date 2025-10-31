El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado este viernes en manos del president de la Generalitat, Carlos Mazón, su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana. "La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.