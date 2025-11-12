edición general
El PP busca una pinza con Junts y PNV para prorrogar las nucleares, congelar las tasas de Aena y subir la indemnización por retrasos del AVE

El PP busca una pinza con Junts y PNV para prorrogar las nucleares, congelar las tasas de Aena y subir la indemnización por retrasos del AVE

El PP aspira a proyectar una "mayoría alternativa" al Gobierno mediante una batería de enmiendas a la ley estrella de Óscar Puente. El PP busca proyectar la imagen de una "mayoría alternativa" este jueves en el Congreso de Diputados, donde se votan varias enmiendas aprobadas en el Senado que podrían salir adelante de forma definitiva gracias a los votos de Junts o PNV, además de Vox.

#7 Tensk
Yo tampoco veo nada malo y llevo más de tres horas a pie. Prorrogar las nucleares a día de hoy, en particular cuando vamos hacia la electrificación de la movilidad, es bueno. La congelación de las tasas de Aena ni fu ni fa. El que se haga indemnización como se hacía antes (no sé si es eso pero lo de ahora es de risa) me parece adecuado, si pagas más por ir con Renfe se tiene que ofertar un servicio acorde al precio.

Ah, que #:5 me tiene ignorado, bien, bien.
#16 Atusateelpelo
#7 El "problema" de las tasas e indemnizaciones es que "casualmente" solo las quieren para 2 empresas publicas y no con todas las empresas que dan los mismos servicios. ¿Por que no se pide que se aumenten las indemnizaciones a compañias aereas con retrasos como RyanAir, p.e., como con Renfe?
Y le busco segundas intenciones, porque con el PP siempre hay que rascar.
Con Renfe solo veo intencion de tenga perdidas para justificar su privatizacion cuando lleguen al poder.
Y con AENA poco mas o menos lo mismo: que no tenga tantos beneficios para justificar una privatizacion total (el Estado posee el 51% aun) que ya intento en su etapa de M.Rajoy y que no se hizo porque los mercados no acompañaban para una buena venta.
#21 Tensk
#16 Respecto a Renfe, ha sido este gobierno el que se cargó las indemnizaciones, así que esto sería revertirlo. Y a mí, en lo personal, aunque hace años que no cojo un tren, he hecho bien por encima de 100.000 kms en ellos, así que he tenido mi buena ración de retrasos y que me tocasen los cojones con las indemnizaciones, así que me parece de puta madre que paguen si el servicio no está a la altura de los precios. Ya lo conté una vez, que en un viaje en el que llegué como con hora y pico de…   » ver todo el comentario
#6 alcama
Pues son buenas medidas, la verdad.
En vez de hacer el gilipollas con chistes de Star Wars, se dedican al bien común
#19 Selection
#9 Pregunta a China a ver qué opinan de la energía nuclear y si tienen pensado dejar de utilizarla en algún momento.

Lo cual no quiere decir que las centrales españolas no sean mejorables. Como todo.
#20 Esfingo
Por una vez proponen algo con sentido.
#11 Abril_2025
Si el poder legislativo tiene mayoría de derechas esto es lo que hay. A disfrutar se lo votado.

Las quejas cuando no salgan las leyes necesarias al fondo y a la derecha, por favor.
#17 Garminger2.0
Si, es que ahora la derecha es comunista!! solo piensa en el bien común :-D
#14 pascuaI
Pues quitando lo de congelar las tasas de AENA, que creo que es algo bastante negativo, las otras dos no parecen algo malo a priori.
#13 Antipalancas21
Si dejar morir gente por su desidia es el bien común, como se ve de quien comes. :calzador:
#18 tierramar
El PNV gobierna una comunidad en la que sus ciudadanos consiguieron cerrar Lemoniz y Garoña, espero lo tengan en cuenta.
Y Junts espero que tengan suficientes conocimientos cientificos para darse cuenta el peligro que corren alargando la vida de los centrales. Sólo faltaba que partidos regionales, supuestamente más cercanos y preocupados de su tierra, se rindan a los intereses de un lobby como el nuclear, o el lobby de las mentiras.
Y tengan en cuenta que los grandes partidos, parece que están colaborando con los ricos-riquísimos para reducir población, no sólo montando guerras. www.meneame.net/story/aceleracionismo-capitalista-acumulacion-mediante
#1 Antipalancas21
stas fuerzas tendrán en su mano sacar adelante textos de asuntos muy dispares; desde la prórroga de las centrales nucleares, al incremento de las indemnizaciones de Renfe en caso de retrasos de sus trenes; la congelación de tasas aeroportuarias o el blindaje de las paradas de autobuses en zonas rurales.
#2 Mesopotámico
#1 no veo nada malo en ninguna de las proposiciones
#3 Antipalancas21
#2 Las nucleares, es lo peor, están obsoletas y no se quieren gastar nada en actualizarlas, las empresas que las llevan solo quieren ganar y ganar.
#4 Mesopotámico
#3 No opino lo mismo, no te voy a convencer y no me vas a convencer de lo contrario.
#9 valandildeandunie
#4 Pero es que tú opinión es irrelevante ante la realidad. Y es que las nucleares son una energía con costes sobredimensionados y que no tienen ningún sentido.

Aunque tampoco pensamos convencer a seres radicalizados en la ignorancia como tú, octubre de 2025.
#12 Mesopotámico
#9 <sub>¿?¿?¿?¿?  media
#8 Mesopotámico
#3 Por favor, no edites después de que te haya contestado, esta feo.
#10 Antipalancas21
#8 No te influye tu vas con ellas a tope y feo sera para ti.
#23 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Se tendrán que gastar en actualizarlas lo que diga el CSN, como lo vienen haciendo cada 10 años, no es nada nuevo
#5 tul
#2 vuelve a mirar cuando despiertes del todo
#24 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Lo que no ha salido adelante es la red de electrolineras (cargadores eléctricos de uso público) porque lo ha vetado el gobierno
www.meneame.net/m/actualidad/congreso-vota-jueves-posponer-cierre-alma
#15 JanSolo
Bueno, con Junts lo tiene facil, pero con el PNV es otra historia. Además en Euskadi hay un rechazo fortísimo a las nucleares incluso dentro de su nicho de votantes y el PNV no está para perder ni un voto local. Aun así y todo la llamada del capitalismo es potente y no me sorprendería, primero el dinero y luego ya...
#22 Andreham
Mientras las nucleares estén en zonas de pobres bien, cuando la pongan en el Retiro ya verás como cambia el discurso.

Aumentar las indemnizaciones por retraso del AVE exclusivamente para Renfe sin incluir a las nuevas empresas privadas sólo llevará a que Renfe siga perdiendo más dinero, lo que llevará a más voces por su privatización o eliminación, lo que llevará a que esas empresas privadas pierdan un competidor y puedan subir precios por encima de los que había antes con la malvada…   » ver todo el comentario
