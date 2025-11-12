El PP busca una pinza con Junts y PNV para prorrogar las nucleares, congelar las tasas de Aena y subir la indemnización por retrasos del AVE

El PP aspira a proyectar una "mayoría alternativa" al Gobierno mediante una batería de enmiendas a la ley estrella de Óscar Puente. El PP busca proyectar la imagen de una "mayoría alternativa" este jueves en el Congreso de Diputados, donde se votan varias enmiendas aprobadas en el Senado que podrían salir adelante de forma definitiva gracias a los votos de Junts o PNV, además de Vox.