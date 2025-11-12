El PP busca una pinza con Junts y PNV para prorrogar las nucleares, congelar las tasas de Aena y subir la indemnización por retrasos del AVE

El PP aspira a proyectar una "mayoría alternativa" al Gobierno mediante una batería de enmiendas a la ley estrella de Óscar Puente. El PP busca proyectar la imagen de una "mayoría alternativa" este jueves en el Congreso de Diputados, donde se votan varias enmiendas aprobadas en el Senado que podrían salir adelante de forma definitiva gracias a los votos de Junts o PNV, además de Vox.
| etiquetas: pp , junts , pnv , vox , pinza , prorrogar , nucleares , congelar tasas aena
Ah, que #:5 me tiene ignorado, bien, bien.
Y le busco segundas intenciones, porque con el PP siempre hay que rascar.
Con Renfe solo veo intencion de tenga perdidas para justificar su privatizacion cuando lleguen al poder.
Y con AENA poco mas o menos lo mismo: que no tenga tantos beneficios para justificar una privatizacion total (el Estado posee el 51% aun) que ya intento en su etapa de M.Rajoy y que no se hizo porque los mercados no acompañaban para una buena venta.
En vez de hacer el gilipollas con chistes de Star Wars, se dedican al bien común
Lo cual no quiere decir que las centrales españolas no sean mejorables. Como todo.
Las quejas cuando no salgan las leyes necesarias al fondo y a la derecha, por favor.
Y Junts espero que tengan suficientes conocimientos cientificos para darse cuenta el peligro que corren alargando la vida de los centrales. Sólo faltaba que partidos regionales, supuestamente más cercanos y preocupados de su tierra, se rindan a los intereses de un lobby como el nuclear, o el lobby de las mentiras.
Y tengan en cuenta que los grandes partidos, parece que están colaborando con los ricos-riquísimos para reducir población, no sólo montando guerras. www.meneame.net/story/aceleracionismo-capitalista-acumulacion-mediante
Aunque tampoco pensamos convencer a seres radicalizados en la ignorancia como tú, octubre de 2025.
www.meneame.net/m/actualidad/congreso-vota-jueves-posponer-cierre-alma
Aumentar las indemnizaciones por retraso del AVE exclusivamente para Renfe sin incluir a las nuevas empresas privadas sólo llevará a que Renfe siga perdiendo más dinero, lo que llevará a más voces por su privatización o eliminación, lo que llevará a que esas empresas privadas pierdan un competidor y puedan subir precios por encima de los que había antes con la malvada… » ver todo el comentario