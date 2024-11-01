·
Portugal tenía que elegir a dónde llevar primero su AVE. Y entre Madrid y Galicia, lo tiene muy claro
El país luso vota priorizar la alta velocidad en el eje atlántico frente a su conexión con Madrid.
relacionadas
#1
Asimismov
Las subvenciones europeas al eje atlántico le permite ser cabeza de ratón y no cola de león.
Enhorabuena portugueses.
2
K
34
#2
pedrobotero
*
#1
claaaaro, porque unir antes todo su país no lo contemplas... Duele que no vaya a Madrid primero o que?.
Tienes que pasarte por Lisboa y decirle a su gobierno lo que les conviene.
0
K
10
#3
Asimismov
#2
un portugués se siente mucho más cómodo en Galicia o en Valencia que en Madris
0
K
13
#4
Magog
*
#2
la recuperación de inversión rapida por un Ave Lisboa-Mostoles es 1000% superior a Liboa-Porriño, porque el nivel de negocio es superior, no hablamos de temas "del sentimiento", hablamos de temas económicos, en Madrid hay mas dinero que en Galicia (si no contamos los
centollos
, bueno, incluso ni con eso)
Ojo, que mejor AVE Lisboa-
donde sea
para intentar hacer
donde sea
sea atractivo económicamente a medio-largo plazo, que eso si está bien y ayuda al desarrollo de otras regiones
De todas formas a mi lo que decidan ellos me parece bien, es su decisión y entiendo que habrán mirado estas cosas detenidamente... supongo...
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
