Portugal tenía que elegir a dónde llevar primero su AVE. Y entre Madrid y Galicia, lo tiene muy claro

Portugal tenía que elegir a dónde llevar primero su AVE. Y entre Madrid y Galicia, lo tiene muy claro

El país luso vota priorizar la alta velocidad en el eje atlántico frente a su conexión con Madrid.

4 comentarios
Asimismov
Las subvenciones europeas al eje atlántico le permite ser cabeza de ratón y no cola de león.
Enhorabuena portugueses.
pedrobotero
#1 claaaaro, porque unir antes todo su país no lo contemplas... Duele que no vaya a Madrid primero o que?.
Tienes que pasarte por Lisboa y decirle a su gobierno lo que les conviene.
Asimismov
#2 un portugués se siente mucho más cómodo en Galicia o en Valencia que en Madris
Magog
#2 la recuperación de inversión rapida por un Ave Lisboa-Mostoles es 1000% superior a Liboa-Porriño, porque el nivel de negocio es superior, no hablamos de temas "del sentimiento", hablamos de temas económicos, en Madrid hay mas dinero que en Galicia (si no contamos los centollos, bueno, incluso ni con eso)
Ojo, que mejor AVE Lisboa-donde sea para intentar hacer donde sea sea atractivo económicamente a medio-largo plazo, que eso si está bien y ayuda al desarrollo de otras regiones

De todas formas a mi lo que decidan ellos me parece bien, es su decisión y entiendo que habrán mirado estas cosas detenidamente... supongo...
