‘Poquita fe’: la España de ‘El pisito’ 70 años después

La segunda temporada de 'Poquita fe' es incluso mejor de lo que fue la primera. Está mejor hilvanada y tiene gags igual de buenos.

cosmonauta #1 cosmonauta *
Debe haber algún malentendido.

A mí me han dicho por aquí que en aquella época la gente compraba un piso, coche y perro con sólo un sueldo y si se era ahorrador incluso una segunda residencia.
D303 #2 D303
Que buena serie me duro una tarde. 8 capítulos se me hicieron muy pocos. Ahora me he comido en dos noches Entrepreneurs también es buenísima.
#1 Sí que hay un mal entendido los pisos era mucho mas baratos y los sueldos mucho más bajos. Así que no había tanta diferencia como hoy en día pero no todos podían comprar un piso.
#3 Feliberto
#1 A mi no me lo han dicho, yo lo he visto.
Connect #4 Connect
La primera temporada me gustó mucho más. Si hay una tercera la esperaré con ganas.
No te puedes perder nada de Raúl Cimas.
joffer #9 joffer
#4 El primer episodio de la segunda temporada, no se si es que me pilló fuera de juego, pero me hizo reir mucho.
sillycon #12 sillycon
#4 parece ser que no hay tercera
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Me gustó mucho también año 1, de los mismos directores. Costumbrismo en un campamento romano
#5 mr._cortimer
La segunda mejor que la primera, pero ninguna de las dos es para tirar cohetes... Son más graciosos los secundarios que los protagonistas
lacosaestamuymal #7 lacosaestamuymal
La primera me gustó bastante. La segunda me ha resultado tan floja y repetitiva que no he pasado del tercer capítulo.
sillycon #10 sillycon *
Pues nos la pusimos sin mucha esperanza y acabamos viéndola entera y partiéndonos el ojete. Con lo de la mancha de humedad que se parece a tu padre y el malentendido del cuadro de Franco casi me meo. No está mal.
#6 slender_1
Me sorprende como la actriz protagonista (Esperanza Pedreño) casi no hizo nada aparte de Camera Café y esta serie. No es que sea una gran actriz pero su papel por encasillado que sea podía valer para bastante películas.
borre #11 borre
#6 Más en teatro.
