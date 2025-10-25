·
‘Poquita fe’: la España de ‘El pisito’ 70 años después
La segunda temporada de 'Poquita fe' es incluso mejor de lo que fue la primera. Está mejor hilvanada y tiene gags igual de buenos.
#1
cosmonauta
*
Debe haber algún malentendido.
A mí me han dicho por aquí que en aquella época la gente compraba un piso, coche y perro con sólo un sueldo y si se era ahorrador incluso una segunda residencia.
1
K
26
#2
D303
Que buena serie me duro una tarde. 8 capítulos se me hicieron muy pocos. Ahora me he comido en dos noches
Entrepreneurs
también es buenísima.
#1
Sí que hay un mal entendido los pisos era mucho mas baratos y los sueldos mucho más bajos. Así que no había tanta diferencia como hoy en día pero no todos podían comprar un piso.
4
K
45
#3
Feliberto
#1
A mi no me lo han dicho, yo lo he visto.
1
K
20
#4
Connect
La primera temporada me gustó mucho más. Si hay una tercera la esperaré con ganas.
No te puedes perder nada de Raúl Cimas.
1
K
22
#9
joffer
#4
El primer episodio de la segunda temporada, no se si es que me pilló fuera de juego, pero me hizo reir mucho.
1
K
20
#12
sillycon
#4
parece ser que no hay tercera
0
K
10
#8
MoñecoTeDrapo
*
Me gustó mucho también año 1, de los mismos directores. Costumbrismo en un campamento romano
0
K
11
#5
mr._cortimer
La segunda mejor que la primera, pero ninguna de las dos es para tirar cohetes... Son más graciosos los secundarios que los protagonistas
0
K
10
#7
lacosaestamuymal
La primera me gustó bastante. La segunda me ha resultado tan floja y repetitiva que no he pasado del tercer capítulo.
0
K
10
#10
sillycon
*
Pues nos la pusimos sin mucha esperanza y acabamos viéndola entera y partiéndonos el ojete. Con lo de la mancha de humedad que se parece a tu padre y el malentendido del cuadro de Franco casi me meo. No está mal.
0
K
10
#6
slender_1
Me sorprende como la actriz protagonista (Esperanza Pedreño) casi no hizo nada aparte de Camera Café y esta serie. No es que sea una gran actriz pero su papel por encasillado que sea podía valer para bastante películas.
0
K
9
#11
borre
#6
Más en teatro.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
