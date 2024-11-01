·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9594
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8212
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7591
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5581
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
7326
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
más votadas
512
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
401
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
437
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
604
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
541
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
83
clics
¿Qué es la política del odio? Como la derecha global manipula al políticamente ignorante
Te explicamos con dibujos animados y de forma divertida qué es la política del ODIO y como la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada.
|
etiquetas
:
política del miedo
,
derecha
,
nacionalismo
23
5
1
K
358
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
1
K
358
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MisturaFina
Es parte del populismo. Regalar caramelos y echar la culpa a la contra. Dividir y enfrentar. Asi se ganan al populacho. Por eso es importante controllar los medios y mantener a la plebe ignorante, para que se traguen sus cuentos. Gastan millones de dinero publico en desinformar. Como no pueden parar interner la ensucian.
Se llama partido popular pero es el partido elitista. Pero claro, con los votos de la elite no alcanza.
De popular nada!!!
3
K
58
#2
XXguiriXX
#1
Y fingir que te importa la gente a la que mandas tu mensaje. Es como una estafa pero a gran escala.
1
K
24
#3
tarkovsky
No soy muy de vídeos en youtube pero me lo he visto entero y me ha parecido muy bueno. No paséis de largo, que vale la pena.
2
K
42
#6
MellamoMulo
#3
si te ha parecido decente, incluso bueno, te animo a que le des una oportunidad al canal porque su contenido es muy bueno. Humor pero con rigor y bien informado
0
K
11
#7
cocolisto
..."la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada".Lo que se toda la vida eran llamados idiotas en la Grecia clásica.
¿Que vas a hacer con ese ganao?.Esperar que la corriente cambie y otra vez irán donde vaya Vicente.
0
K
20
#4
vviccio
*
Quieren llegar al poder sin hacer política de verdad, se dedican a: bulos, postureo, odio y payasadas varias.
0
K
12
#5
Jointhouse_Blues
El político solo es el mercenario encargado de transmitir el mensaje. Hay que identificar y señalar al amo, para así extirpar el cáncer que representa.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se llama partido popular pero es el partido elitista. Pero claro, con los votos de la elite no alcanza.
De popular nada!!!
¿Que vas a hacer con ese ganao?.Esperar que la corriente cambie y otra vez irán donde vaya Vicente.