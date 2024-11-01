edición general
¿Qué es la política del odio? Como la derecha global manipula al políticamente ignorante

Te explicamos con dibujos animados y de forma divertida qué es la política del ODIO y como la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada.

7 comentarios
MisturaFina #1 MisturaFina
Es parte del populismo. Regalar caramelos y echar la culpa a la contra. Dividir y enfrentar. Asi se ganan al populacho. Por eso es importante controllar los medios y mantener a la plebe ignorante, para que se traguen sus cuentos. Gastan millones de dinero publico en desinformar. Como no pueden parar interner la ensucian.

Se llama partido popular pero es el partido elitista. Pero claro, con los votos de la elite no alcanza.
De popular nada!!!
#2 XXguiriXX
#1 Y fingir que te importa la gente a la que mandas tu mensaje. Es como una estafa pero a gran escala.
tarkovsky #3 tarkovsky
No soy muy de vídeos en youtube pero me lo he visto entero y me ha parecido muy bueno. No paséis de largo, que vale la pena.
MellamoMulo #6 MellamoMulo
#3 si te ha parecido decente, incluso bueno, te animo a que le des una oportunidad al canal porque su contenido es muy bueno. Humor pero con rigor y bien informado
cocolisto #7 cocolisto
..."la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada".Lo que se toda la vida eran llamados idiotas en la Grecia clásica.
¿Que vas a hacer con ese ganao?.Esperar que la corriente cambie y otra vez irán donde vaya Vicente.
vviccio #4 vviccio *
Quieren llegar al poder sin hacer política de verdad, se dedican a: bulos, postureo, odio y payasadas varias.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
El político solo es el mercenario encargado de transmitir el mensaje. Hay que identificar y señalar al amo, para así extirpar el cáncer que representa.  media
