Policías estallan contra la ley de multirreincidencia: "Es una subnormalidad"

Critican que la norma es “una subnormalidad” y que no tendrá impacto real en la lucha contra la delincuencia. “Yo mismo he detenido a gente con más de 100 antecedentes policiales sin pisar un día la cárcel”, asegura uno de los agentes consultados, quien explica que dentro de los cuerpos policiales hay una frustración frente a lo que consideran un “gesto político” sin efecto tangible...

etiquetas: leyes , delitos , multirreincidencia
comentarios
Comentarios destacados:    
#9 txepel *
Para subnormalidades (que óle con la expresión) las chorradas que enumeran:

“Tal como está montado, la cárcel es una pequeña universidad de delincuentes. Tienen fútbol, patio, piscina, gimnasio… Aprenden entre ellos y luego salen a la calle igual que antes”, explican, subrayando que la verdadera solución no está en reformar la ley, sino en aplicar de manera efectiva el Código Penal y garantizar que los condenados cumplan sus penas.

Se quejan de que la cárcel es un hotel y que la solución es que pasen más tiempo en la cárcel.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Aunque la ley endurece las penas para hurtos reiterados, los agentes destacan que no aborda los problemas estructurales del sistema judicial y penitenciario. “Ahora dicen que con tres delitos leves ya vale”, explica un policía, y añade que hay personas con “10 o 12 antecedentes por robos con violencia e intimidación que no entran en la cárcel”, lo que demuestra, según él, la ineficacia de la norma...
Aokromes #3 Aokromes
el mayor problema es la saturacion de los juzgados, una amiga trabaja para un abogado y tiene casos para 2028.
cocolisto #10 cocolisto
Lo deben decir por Zaplana, el putero, Barcenas y toda la banda de mangantes que pululan libremente después de incontables robos y corruptelas.
Alakrán_ #6 Alakrán_
Ayer lo decía, esa ley se aplica a los condenados, no ataja el problema de los que son detenidos constantemente.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Pues lo van a dejar todo perdido de tripas...De sesos no tanto.
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
lo de "estallan" es lenguaje metafórico, así que dejad de organizar ninguna fiesta
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Vaya hombre, yo que pensaba que reventarían de verdad, ¡hay que ver qué cosas!
#8 Febrero2027
#5 Uff, que malote
#7 colemur
¿ No hay vídeo del policía estallando ?
Para ver si le estalla todo el cuerpo a la vez, solo la cabeza....
