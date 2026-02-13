Policías estallan contra la ley de multirreincidencia: "Es una subnormalidad"

Critican que la norma es “una subnormalidad” y que no tendrá impacto real en la lucha contra la delincuencia. “Yo mismo he detenido a gente con más de 100 antecedentes policiales sin pisar un día la cárcel”, asegura uno de los agentes consultados, quien explica que dentro de los cuerpos policiales hay una frustración frente a lo que consideran un “gesto político” sin efecto tangible...
| etiquetas: leyes , delitos , multirreincidencia
“Tal como está montado, la cárcel es una pequeña universidad de delincuentes. Tienen fútbol, patio, piscina, gimnasio… Aprenden entre ellos y luego salen a la calle igual que antes”, explican, subrayando que la verdadera solución no está en reformar la ley, sino en aplicar de manera efectiva el Código Penal y garantizar que los condenados cumplan sus penas.
Se quejan de que la cárcel es un hotel y que la solución es que pasen más tiempo en la cárcel.
Para ver si le estalla todo el cuerpo a la vez, solo la cabeza....