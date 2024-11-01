Policías armados maniatan a joven negro después de que una IA confundiera una bolsa de Doritos con un arma [ENG]

El lunes por la noche un joven de Baltimore, Taki Allen, había terminado su entrenamiento de fútbol americano y estaba esperando a que lo vinieran a recoger. La escuela, que se supone que debe proteger a sus alumnos, estuvo a punto de causar un incidente fatal. Allen dice que se comió una bolsa de Doritos y se la guardó en el bolsillo. Aparentemente, una cámara mejorada con IA decidió que llevaba un arma, con lo que en un rato la policía intervino. "Había como ocho coches de policía yendo hacia nosotros, y empezaron a caminar armados hacia mí"