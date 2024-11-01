La Policía usa un cartel xenófobo de Vox para explicar a alumnos de ESO qué es la libertad de expresión

La Policía Nacional exhibió la semana pasada un cartel xenófobo de propaganda electoral de Vox a alumnos de tercer y cuarto curso de ESO de un instituto de Ourense para explicarles qué es la libertad de expresión. Ocurrió durante una charla sobre prevención y detección de delitos de odio impartida por dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en una actividad organizada por los ministerios de Interior y Educación a solicitud del propio centro, cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia.
| etiquetas: policía nacional , vox , racismo , xenofobia , derechos humanos
¿ La política fuera de los colegios ? Se trata de formar a nuestros hijos también en lo social y en lo histórico. No se puede sustraer la política de la sociedad y de la historia.
Otra cosa es que eso conlleve una carga ideológica, que hay que evitar.
Pero sí hay que darles unas pautas, información sobre el papel que tiene la política en su sociedad, en su vida.
Sí, debió de ser el que tenían más a mano.
Enfin.