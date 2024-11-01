La Policía usa un cartel xenófobo de Vox para explicar a alumnos de ESO qué es la libertad de expresión

La Policía Nacional exhibió la semana pasada un cartel xenófobo de propaganda electoral de Vox a alumnos de tercer y cuarto curso de ESO de un instituto de Ourense para explicarles qué es la libertad de expresión. Ocurrió durante una charla sobre prevención y detección de delitos de odio impartida por dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en una actividad organizada por los ministerios de Interior y Educación a solicitud del propio centro, cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia.