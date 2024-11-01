edición general
La Policía usa un cartel xenófobo de Vox para explicar a alumnos de ESO qué es la libertad de expresión

La Policía usa un cartel xenófobo de Vox para explicar a alumnos de ESO qué es la libertad de expresión

La Policía Nacional exhibió la semana pasada un cartel xenófobo de propaganda electoral de Vox a alumnos de tercer y cuarto curso de ESO de un instituto de Ourense para explicarles qué es la libertad de expresión. Ocurrió durante una charla sobre prevención y detección de delitos de odio impartida por dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en una actividad organizada por los ministerios de Interior y Educación a solicitud del propio centro, cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia.

El_empecinado #5 El_empecinado *
Después de leer el artículo (Lo siento, me he equivocado y no lo volveré a hacer) no veo el problema, o mejor dicho, Público no explica cual es el problema. La Policía ha mostrado un cartel de Vox en una charla sobre libertad de expresión. Ese cartel es legal, según una sentencia de la Audiencia Provincial. Pero lo más importante, no dicen en qué forma utilizó la Policía ese cartel. ¿Fue un ejemplo cualquiera de libertad de expresión? ¿Fue como un ejemplo de libertad de expresión incómoda pero…   » ver todo el comentario
K 28
#7 unocualquierax
#5
¿ La política fuera de los colegios ? Se trata de formar a nuestros hijos también en lo social y en lo histórico. No se puede sustraer la política de la sociedad y de la historia.
Otra cosa es que eso conlleve una carga ideológica, que hay que evitar.
Pero sí hay que darles unas pautas, información sobre el papel que tiene la política en su sociedad, en su vida.
K 12
#6 unocualquierax
#4
Sí, debió de ser el que tenían más a mano.
K 12
wata #8 wata
¿Puedes poner un ejemplo de una formación social y ciudadana objetiva?
K 12
#1 unocualquierax *
Si lo miras por el lado bueno, es lo correcto : Poner una mierda como ésa de ejemplo y decirles a los chavales : "¿Veis? Esto es libertad de expresión, tolerar hasta mierdas como ésta de Vox".
K 12
#2 unocualquierax *
#1 Mejor eso que suponer que están de acuerdo con el cartel, aunque sabemos que es lo más probable.
K 12
makinavaja #4 makinavaja
#1 Lo malo es que lo usan porque son los carteles que tienen habitualmente para decorar... :troll: :troll: :troll:
K 12
ehizabai #9 ehizabai
¿Pero qué coño anda la Policia en escuelas enseñando lo que es la libertad de expresión?
K 10
kumo #3 kumo
Por lo que se ve, libertad de expresión es lo que diga Pubico que es.
2 K 9
ehizabai #10 ehizabai
#3 No, no te confundas. Libertad de expresión es lo que la policía dice, por lo que se ve. No ha ido Público a dar la charla, han ido maderos.
Enfin.
K 10

