La policía detiene al fan de Vito Quiles que amenazó con disparar una pistola a una periodista de Canal Red

Según ha podido saber Diario Red, el proceso ahora está en manos de los juzgados tras la denuncia de Alejandra Martínez

¿Qué ocurrirá a continuación?
Elige tu propia aventura judicial. Puedes elegir el camino del Rocio (Monasterio) con su "es un delito pero tan burdo que en realidad la culpable es la victima por dejarse engañar asi que solo cabe la absolución de esta criminal" o Titiriteros con su "vale que lo de Alka-ETA era un chiste, pero de mal gusto asi que a prisión preventiva sin mas hostias".

Que pasara, que misterios habrá, que difícil es predecir por donde saldrán los jueces de este país.
No hace falta menos anonimato , solo se trata de detener a los presuntos delincuentes y que avisan publicamente y con nombre y apellidos y con antecedentes. Solo haciendo las cosas legales usando la misma vara de medir ya seria una mejora para todos, miento , para los delincuentes no sera una mejora. xD
Yo lo mandaba con bukele.
Recordemos que este fan de Vito Quiles está condenado por asesinato en grado de tentativa.

Lo mejorcito de cada casa
