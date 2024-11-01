edición general
Un alto cargo de Moreno Bonilla se mofa de las más de ocho mil voces andaluzas que clamaron en San Telmo contra el escándalo de las mamografías de su Gobierno

Un alto cargo de Moreno Bonilla se mofa de las más de ocho mil voces andaluzas que clamaron en San Telmo contra el escándalo de las mamografías de su Gobierno  

En un vídeo en sus redes sociales, un par de horas después de que finalizase la multitudinaria protesta en la sede de la presidencia de la Junta, Martín aseguró que la concentración «para atacar a Juanma Moreno» había sido «un fracaso absoluto de los partidos de la izquierda y de los sindicatos, pagados con dinero público para que se asistiera a esta concentración», recurriendo nuevamente a la estrategia de hacer creer partidista la manifestación y no de un masivo clamor popular de andaluces y andaluzas, entre ellas, mujeres con cáncer de mama

jonolulu #3 jonolulu
No hay peor cáncer que el PP
11 K 117
imagosg #5 imagosg
#3 Son la envidia de la mafia calabresa y la Yakuza .
Dominan como nadie el arte del delito, el expolio y el saqueo .
4 K 49
tul #11 tul
#5 y la ley del silencio
0 K 12
imagosg #14 imagosg
#11 La Omertá .
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Votar al PP te puede matar si eres mujer andaluza, sobre todo.
1 K 27
#8 doppel
#3 garrapatas
0 K 20
Fj_Bs #18 Fj_Bs
#3 Partido Podrido
0 K 7
karakol #7 karakol
No ve la protesta como una reclamación de ciudadanos muy cabreados por una gestión criminal y porque a alguna mujer le va la vida en ello, solo le alcanza para verlo en términos partidistas, ignorando y despreciando a los ciudadanos que se manifiestan.

La cantera de miserables en el PP es inagotable.
Parece que tienen que demostrar a los repartidores de sobres que son dignos receptores de ellos y se esfuerzan en ser cada día un poco más sacos de mierda que el día anterior.
2 K 40
oceanon3d #4 oceanon3d
Que asco da este pedazo de mier*
3 K 34
unlugar #10 unlugar
Por otro lado, su intento de hacer que las quejas por la mala gestión recaigan en la izquierda, está haciendo ver que realmente la derecha no está con el pueblo. Más claro no puede dejarlo.
2 K 25
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Un impresentable.

Pero ya fue desautorizado por Juanma, por lo que es irrelevante (no deja de ser más que el perro rabioso que tienen como portavoz en el parlamento).
2 K 18
ewok #9 ewok
#2 Juanma, el poli bueno.
7 K 78
mente_en_desarrollo #22 mente_en_desarrollo
#9 Supongo que jugará a eso, sí.
1 K 24
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#2 ¿El portavoz es alguien irrelevante? Es la persona que da la cara por el partido en el parlamento.
3 K 44
mente_en_desarrollo #21 mente_en_desarrollo
#13 Es irrelevante cuando su jefe ya le ha desautorizado.
Y no hoy.

Cuando lo vi, me pareció atroz. Pero una vez desautorizado, y sin que lo digan, pasa a ser casi manipulación (como si fuese la opinión de su grupo parlamentario, cuando su jefe ya ha dicho que no).
0 K 12
elGude #24 elGude
#21 sigue cobrando del estado? O solo le ha dicho, "niño malo"
0 K 11
mente_en_desarrollo #25 mente_en_desarrollo
#24 Y lo seguirá haciendo. Es lo que dices.

No le han puesto el bozal y ha mordido a quien no debía.
Pero una pequeña reprimenda (desautorización) y a seguir, que demuestra que hace bien para lo que lo quieren, que es morder.
0 K 12
Chinchorro #12 Chinchorro
Defiende tu libertad de morirte de cáncer. Vota PP.
0 K 11
Razorworks #16 Razorworks
En la escuela, desde chicos, nos lavan el cerebro enseñándonos que la violencia esta mal; que la violencia jamás es la solución. Pero no, no es así. Hay veces que la violencia es la única solución. Por supuesto que debe de ser el ultimísimo recurso, pero hay ocasiones donde no queda otra.

Este es uno de esos casos: un puñetazo en la boca y ese hombre aprenderá a dejar de reírse de la gente que están matando. Y si no una guillotina, que también hace maravillas.
1 K 10
#23 capitansevilla
Por lo visto la mayoría disfruta de lo votado.
0 K 8
Fj_Bs #19 Fj_Bs
pagados con dinero público.. dice este majareta , quiza cobren del privado tambien
0 K 7
Jack29 #15 Jack29 *
Les tendra que pasar factura en todas las autonomias y en las proximas generales, no tengo dudas de que el español promedio no es tan subnormal ni tiene tan mala memoria
0 K 7
traviesvs_maximvs #17 traviesvs_maximvs
#15 sujétame el cubata
1 K 17
#20 jmav
¿Y en Valencia?

La chachara que tienen. Hoy he escuchado a Feijoo abrazando a Mazón y diciendo que la culpa es del gobierno. Increíble.

Es que por naturaleza del PP, niegan y rechazan cualquier actuación sobre el cambio climático. Es que han criticado a los profesionales del tiempo. Esa naturaleza es la que ha hecho que Mazón no avisara. Es su actuación por fuerza política. Por su puesto bajo toda la armonía y consentimiento del PP.

Y en referencia a la sanidad pública es lo mismo.
0 K 6

