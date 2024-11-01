Un alto cargo de Moreno Bonilla se mofa de las más de ocho mil voces andaluzas que clamaron en San Telmo contra el escándalo de las mamografías de su Gobierno  

En un vídeo en sus redes sociales, un par de horas después de que finalizase la multitudinaria protesta en la sede de la presidencia de la Junta, Martín aseguró que la concentración «para atacar a Juanma Moreno» había sido «un fracaso absoluto de los partidos de la izquierda y de los sindicatos, pagados con dinero público para que se asistiera a esta concentración», recurriendo nuevamente a la estrategia de hacer creer partidista la manifestación y no de un masivo clamor popular de andaluces y andaluzas, entre ellas, mujeres con cáncer de mama
| etiquetas: pp , toni martín , manifestación , cribado de cáncer
Dominan como nadie el arte del delito, el expolio y el saqueo .
La cantera de miserables en el PP es inagotable.
Parece que tienen que demostrar a los repartidores de sobres que son dignos receptores de ellos y se esfuerzan en ser cada día un poco más sacos de mierda que el día anterior.
Pero ya fue desautorizado por Juanma, por lo que es irrelevante (no deja de ser más que el perro rabioso que tienen como portavoz en el parlamento).
Y no hoy.
Cuando lo vi, me pareció atroz. Pero una vez desautorizado, y sin que lo digan, pasa a ser casi manipulación (como si fuese la opinión de su grupo parlamentario, cuando su jefe ya ha dicho que no).
No le han puesto el bozal y ha mordido a quien no debía.
Pero una pequeña reprimenda (desautorización) y a seguir, que demuestra que hace bien para lo que lo quieren, que es morder.
Este es uno de esos casos: un puñetazo en la boca y ese hombre aprenderá a dejar de reírse de la gente que están matando. Y si no una guillotina, que también hace maravillas.
La chachara que tienen. Hoy he escuchado a Feijoo abrazando a Mazón y diciendo que la culpa es del gobierno. Increíble.
Es que por naturaleza del PP, niegan y rechazan cualquier actuación sobre el cambio climático. Es que han criticado a los profesionales del tiempo. Esa naturaleza es la que ha hecho que Mazón no avisara. Es su actuación por fuerza política. Por su puesto bajo toda la armonía y consentimiento del PP.
Y en referencia a la sanidad pública es lo mismo.