Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: "Claramente va en contra de su naturaleza"

Animales atados con cuerdas de apenas 20 cm, estresados, asustados e, incluso, queriendo huir entre la música a todo volumen y el bullicio de los más pequeños. Colectivos ecologistas y vecinos han denunciado el preocupante estado de salud de los renos utilizados este fin de semana en la cabalgata de Papá Noel de la localidad madrileña de El Escorial. Había renos con cataratas, calvas visibles ante la pérdida de pelo, lesiones y sin astas,... Si el vídeo no se reproduce: www.tiktok.com/@amanda.romerog/video/7583421819517144322

9 comentarios
Abcdefghijklm #1 Abcdefghijklm
pobres bichos, no sabía que se hacían estas cosas
3 K 36
#2 soberao
#1 Y todo para decir "¡son renos de verdad!" cuando todo lo relacionado con la navidad es una farsa.
1 K 25
#3 Sanvago_Obescal *
#2 Y encima ni siquiera es una tradición nuestra, los nuestros son los Reyes Magos, no Santa Claus.
1 K 18
makinavaja #6 makinavaja
#3 Solo nos falta ya celebrar el 4 de Julio y acción de gracias,... pero todo llegará!!!! :-D :-D :-D
1 K 25
Abcdefghijklm #4 Abcdefghijklm
esta es la empresa que alquila renos,...
www.evecan.net/otros-servicios/
1 K 20
verocla #5 verocla
Animalicos :wall: :wall:
0 K 10
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#5 Animalicos son los que cuidan de los renos
0 K 10
#8 Sobraoyjeta
El Escorial tiene un nombre muy irónico por el tema de lo que tienen enterrado allí y por las pintadas que vi en las paredes hace unos años, que alababan el liderazgo de cierto estadista que tuvimos durante 40 años. Si hacen eso a las personas, ¿qué no van a hacer a los animales?
0 K 9
#9 angar300
¿Y Papa Noel qué dice?
0 K 7

