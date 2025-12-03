El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer la petición de amparo solicitada por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ante los ataques de dos abogados de la causa que han logrado, a su vez, el amparo del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), según ha podido confirmar Levante-EMV y ha adelantado eldiario.es.