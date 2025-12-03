edición general
El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer la petición de amparo solicitada por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ante los ataques de dos abogados de la causa que han logrado, a su vez, el amparo del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), según ha podido confirmar Levante-EMV y ha adelantado eldiario.es.

Comentarios destacados:    
#2 Marisadoro
".. posible incompatibilidad entre el ejercicio de la defensa de Emilio Argüeso y el ejercicio de la acción penal contra el mismo.. "

Juan Palomo Mano Limpia Cristiano.

#1 Andreham
¿Estamos ante una guerra civil en la judicatura?

#4 Dramaba
#1 Las Toga Wars? :-D

#8 Tiranoc
#4 El amparo contraataca.

#10 Glidingdemon
#8 La Amparo contrapaca.

#6 DonaldBlake
#1 Esto es como Gaza, de guerra nada, es una masacre. No hay igualdad de fuerzas por ninguna parte.

#11 cdya
#1 En un golpe de Estado tenlo por seguro.

#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Esto no es lo mismo que lo del fiscal general, con el colegio de abogados de la zona, tomando parte?

#5 asircac
Que el lawfare ridículo de esta gentuza no sea motivo continuo de escarnio público en los medios dice mucho de ellos…

#7 TOTEMICO
No se puede pedir honestidad a un abogado, ellos juegan otra liga que la de la verdad.

#9 JanSolo
Que vergüenza. Ritos satánicos. Y el colegio de abogados le da amparo después de eso.


