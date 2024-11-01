edición general
Podemos ve insuficiente la prórroga de la prohibición de desahucios y exige bajar por ley los alquileres

El dirigente morado ha expuesto que mucha gente tiene la sensación de que este Gobierno "les está abandonando" y "dejando en la estacada" al no estar protegiéndoles pero sí aumentando el gasto en defensa, lo que ha calificado de político de "embudo social". "Lo ancho para el gasto militar, para la industria armamentística, para (Donald) Trump, para la OTAN, para los rentistas, para las grandes empresas, y lo estrecho para todo lo demás, para el estado del bienestar, para los servicios públicos, para las clases trabajadoras en general.

Kmisetas
Podemos descubre en 2025 que prohibir desahucios no baja alquileres y que fijar precios por ley no crea viviendas. Ocho años legislando y el mercado sigue ignorando los eslóganes. Mucha épica contra “rentistas” y cero suelo, cero oferta y cero autocrítica.
12
cenutrios_unidos
#3 ¡No sea machista! Coñe.
1
Pontecorvo
#3 Ahora solo falta que lo descubran sus votantes aunque eso va a llevar mucho tiempo.
2
obmultimedia
#3 Podemos tiene mucha razon, mientras las CCAA gobernadas por ya sabemos quienes sigan con la politica de 0 construccion publica por mas que el gobierno central proyecte hacer vivienda, no se avanzara en nada.
2
Findeton
#7 ¿Con qué dinero va a construir el estado si todo el dinero se lo llevan las pensiones?

Es mucho más viable económicamente poner más suelo disponible para el sector privado y que se financie de forma privada.
2
obmultimedia
#13 Decir que toda la recaudacion de impuestos de va a las pensiones es mentir a sabiendas que lo haces, no eres tonto, eres otra cosa peor.
0
Findeton
#23 Toda no, pero cada vez mayor parte. Sólo el aumento del 2.7% de este año, es más que el gasto en Justicia.
0
alfre2
#3 claro, claro, el problema no es la especulación desbordada, sino que no se construye más vivienda. Si es que... :palm:
0
Findeton
#9 El precio responde a oferta y demanda. Si no entiendes eso, normal que digas tonterías sobre especulación blah blah.
2
alfre2
#14 no malgasto mi tiempo discutiendo con idiotas que recurren al insulto. Next.
0
unodemadrid
#9 La vivienda es un bien de mercado y puede estar expuesto a especulación, como todo. Lo único que puede bajar el precio de la vivienda es la oferta. Si haces viviendas suficientes que cuesten 180000 € la gente comprará esas y no las de 300000 € que no tendrán mas remedio que bajar el precio, pero aquí lo que pasa es que el estado no quiere construir porque cuesta mucho dinero.
1
alfre2
#15 "La vivienda es un bien de mercado y puede estar expuesto a especulación, como todo"; irrelevante. La Constitución permite intervenir un bien en pro del interés general: app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1

"Lo único que puede bajar el precio de la vivienda es la oferta"; falso. 4millones de viviendas vacías en España suponen un claro instrumento de especulación: www.bbc.com/mundo/articles/c7767r5xmvmo
0
Daniel2000
#18 ¿ Y por que el gobierno no penaliza a las viviendas vacías ?

Es como si hay hambre, y los almacenes están llenos de pan, esperando que suba el precio.


Que igual, rojos, rosas, azules, morados, verdes, etc ... tienen intereses inmobiliarios ...
0
alfre2
#22 caliente, caliente…
0
Kmisetas
#9 Ok, Irene, cuéntanos más.
0
cenutrios_unidos
A ver ahora que han duplicado sus votos, seguro que les hace más caso...
1
Daniel2000
#20 De Guindos creo que lo pagó de su bolsillo.

Pablo Iglesias e Irene Montero creo que lo pagaron de su bolsillo.


Pero Pablo dijo «¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?» ... y luego se gasta 550.000€ en un chalet.



Luego decía que "«Los padres llevan a los niños a la educación privada porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Es una educación para ricos que se lo pueden permitir»"

Yo llevo a mis hijas a…   » ver todo el comentario
0
alfre2
#21 terrible!! Me he quedado temblando! Ni viendo Welcome to Derry lo he pasado tan mal!!

Insinúas que has encontrado a un político prometiendo una cosa y haciendo otra? Pero eso sería.. un completo escándalo, cierto? Debería dimitir de todos sus cargos y montar un bar, que es lo único que debería hacer la gente de izquierdas.

Oh, wait…! :-/
0
poxemita
Ahora Podemos vota en contra por ser insuficiente, ya lo hizo en otros casos.
0
Glicinia
La política en materia de vivienva de Podemos en dos palabras: Chalet-Galapagar
4
alfre2
#8 al precio que están hoy los pisos, ese chalet ya no parece tan mala compra.
0
Daniel2000
#10 Entonces, lo que hizo De Guindos comprándose un piso de 600.000€, ¿ya no es tan mala compra?

Por que aquí en MNM, se le dío hasta en el carnet de identidad.

www.meneame.net/story/guindos-compra-atico-lujo-moraleja-antes-gobiern
0
alfre2
#12 ¿lo está pagando de su bolsillo, o del nuestro? Los detalles importan.
0
Daniel2000
#8 Y la política en materia de educación de Podemos en dos palabras: Concertada - Privada
1
atrompicones
Es que lo suyo sería ir apretando las tuercas paulatina y democráticamente desde arriba y para ello hacen falta votos.
0
Nastar
seguimos con los mismos mantras que no resuelven una mierda

el famoso indice de renta de alquiler ha provocado que lo que antes era una subida cada cambio/renovacion de contrato, ahora sea una subida anual para que estos no se devaluen... bravo, seguro que los inquilinos están encantados y, como ya los precios eran altos en las zonas tensionadas, no ha resuelto nada

la prohibicion de desahucios ha conseguido que ningun particular, con al menos dos dedos de frente, alquile jamás a nadie…   » ver todo el comentario
0

