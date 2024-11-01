Podemos ve insuficiente la prórroga de la prohibición de desahucios y exige bajar por ley los alquileres

El dirigente morado ha expuesto que mucha gente tiene la sensación de que este Gobierno "les está abandonando" y "dejando en la estacada" al no estar protegiéndoles pero sí aumentando el gasto en defensa, lo que ha calificado de político de "embudo social". "Lo ancho para el gasto militar, para la industria armamentística, para (Donald) Trump, para la OTAN, para los rentistas, para las grandes empresas, y lo estrecho para todo lo demás, para el estado del bienestar, para los servicios públicos, para las clases trabajadoras en general.