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Podemos presiona a IU para sumarse a última hora a Por Andalucía
La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar
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#2
asurancetorix
¿Podemos
presiona
para negociar SIN condiciones...? Manda huevos con los titulares.
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#7
luckyy
#2
es el pais, qué se puede esperar
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#3
Raúl_Rattlehead
Duplicada
meneame.net/story/podemos-propone-unidad-izquierda-andalucia-mientras-
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#13
shinjikari
#3
Hay una anterior:
www.meneame.net/story/podemos-tiende-mano-iu-cree-hay-tiempo-confluenc
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#1
mancebador
¿Huele un poquito a caquita en la sede de Podemos o solo soy yo?
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#5
RacsoLeinad
#1
Lo que huele a caquita es de la derecha descompuesta de vocs y pp cortándose cabezas mientras la izquierda se une
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#11
mancebador
#5
Si, claro, claro:
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#12
KoLoRo
#5
mientras la izquierda se une
No diras esto enserio
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#8
tierramar
Y más vale que la verdadera izquierda se de prisa en llegar a acuerdos, porque parece que el PSOE no les va a dar tiempo, adelantando elecciones:
www.meneame.net/m/Artículos/psoe-campana-electoral-adelantaran-elecci
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#4
magnifiqus
¿Veis como sí se puede?
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#10
silvano.jorge
Cuando logren un acuerdo y presenten los papeles para presentarse se les habrá acabado el plazo, espera, ¿de que me suena eso?
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#6
magnifiqus
Escenificación...
www.youtube.com/watch?v=0pNow91NnlI
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#9
Baalverith
Podemos no ha negociado nada con IU nunca, siempre se ha impuesto por las bravas. Asi que me cuesta creer que se baje de la burra por mal que le vaya.
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