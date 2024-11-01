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¿Podemos parar el odio en las redes sociales?

¿Podemos parar el odio en las redes sociales?

¿Podemos parar el odio en las redes sociales? Es una pregunta que me hago a menudo y que se ha convertido en una causa para intentar analizar y encontrar soluciones. En este sentido, esta semana el presidente del gobierno español Pedro Sánchez (#perrosanxe para los amigos y los ultras) ha anunciado el lanzamiento de HODIO, una plataforma para monitorizar el discurso tóxico en redes sociales. La iniciativa del Gobierno es políticamente ambiciosa, pero enfrenta retos metodológicos, tecnológicos y estructurales que condicionarán su credibilidad.

| etiquetas: redes sociales , hodio , pedro sánchez
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11 comentarios
2 0 0 K 35 tecnología
#10 Celsar
#1 NO, IMBÉCIL.
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#2 soberao
Se puede cambiando la contraseña y tirando las llaves al río y que sean las AI las que generen contenido y se den hostias entre ellas. Mejor salir a la calle y ver a la gente en directo y dejar las redes en sus centros de datos consumiendo electricidad y recursos para nada.
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johel #8 johel *
Como nos ha enseñado la historia (a algunos), el odio se retroalimenta y se magnifica si tiene un altavoz.
Si no apaga el altavoz, se le mete un tortazo a tiempo para que deje de decir tonterias, se le cortan los fondos de los empresarios de derechas que lo patrocinan, se le cuelga de los pies o se suicida en un bunker, se extiende junto con las guerras que provoca
.  media
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#5 BoosterFelix
Si paramos el odio, no podremos odiar el odio.
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mperdut #11 mperdut *
No se puede parar el odio si resulta que todos quieren odiar a alguien, unos al perro, otros al fakejoo, otros al chepablo, otros a la IDA y asi un largo etcetera. Si a la gente le quitas el odiar a alguien y poder manifestarlo, a ver que va a ser de sus vidas.

Que viene a ser lo mismo que en el futbol, no se puede parar el odio si resulta que unos quieren ante todo odiar al mandril, otros al farsa y otros a ambos.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Que les den a todos los que piensan que no!!
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hazardum #6 hazardum
Las redes son un instrumento que algunos usan para esparcir el odio, algunos mas eficazmente que otros, pero el odio es algo humano, son las personas las que odian, así que no se puede parar el odio en redes. Twitter siempre fue un pozo de fango, aunque puede que ahora lo sea mas.

Si se podría ver los algoritmos, bots e identificar a empresas/asociaciones que usan ese odio como herramienta política, y ver si hacen delitos de odio de forma preparada y coordinada, eso si se podría hacer.
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
como el meme....si, ahora!

:popcorn: :troll: ahora ya no se vale
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domadordeboquerones #4 domadordeboquerones
No, odiar no es delito.
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tommyx #9 tommyx
#4 ni decir mentiras. Pero es pecado capital
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menéame