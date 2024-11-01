edición general
Podemos Getafe pide a la UC3M que suspenda un acto de Macarena Olona el viernes sobre seguridad e inmigración

Podemos Getafe ha pedido a la Universidad Carlos III que suspenda un acto previsto para el próximo viernes en el que participará la exdiputada de Vox Macarena Olona y el delegado nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Guzmán Revilla, una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio".

8 comentarios
hazardum #2 hazardum
La macarena olona es imbécil, pero están pidiendo que se evite un pre-crimen

"una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio"

Si se quiere libertad de expresión, hay que dejar hablar a la gente aunque no nos guste lo que vaya a decir, si luego comete un delito, entonces se le puede denunciar.
#3 soberao *
#2 Podemos siempre dando cobertura a fascistas que están muertos mediáticamente para que todo el mundo sepa que siguen "vivos" y dando conferencias... No se enteran.
Aguarrás #4 Aguarrás *
#3 Porque son esfuerzos que quedan DPM cara a la galería (la de los fanboys menos críticos) pero no incomodan demasiado al poder.
A pocos banqueros, Florentinos Fernández o Garamendis tocan los cojones... Y con temas de "la pela", que es lo que de verdad les importa.
#6 JoseLuis80
#3 #5 No sé si entendéis que si no hay denuncia, Olona dará la charla a los estudiantes de la universidad. Es la UC3M la que está dando cobertura a esta señora...
#7 Martillo_de_Herejes
#6 ¿Y qué? ¿Empezamos a cerrar la boca a quienes no piensan como nosotros? Que la dé y, si dice alguna burrada constitutiva de delito, que se la procese. Joder, a algunos se les haría el culo pepsicola.

¿Tienes miedo de que los estudiantes universitarios carezcan de espíritu crítico y no sean capaces de refutar la charla de esa señora?
#5 Martillo_de_Herejes
Bienvenidos a la sociedad de Minority Report...

Podemos siendo más fascista que los fascistas a quienes denuncia.
#8 Cincocuatrotres
El fascismo siempre está próximo a los que no quieren dejar hablar a los demas.
#1 lamarisevadecañas
Pero esta tía sigue activa??
