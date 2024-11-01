Podemos Getafe pide a la UC3M que suspenda un acto de Macarena Olona el viernes sobre seguridad e inmigración

Podemos Getafe ha pedido a la Universidad Carlos III que suspenda un acto previsto para el próximo viernes en el que participará la exdiputada de Vox Macarena Olona y el delegado nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Guzmán Revilla, una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio".