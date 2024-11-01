Podemos Getafe pide a la UC3M que suspenda un acto de Macarena Olona el viernes sobre seguridad e inmigración

Podemos Getafe ha pedido a la Universidad Carlos III que suspenda un acto previsto para el próximo viernes en el que participará la exdiputada de Vox Macarena Olona y el delegado nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Guzmán Revilla, una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio".
"una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio"
Si se quiere libertad de expresión, hay que dejar hablar a la gente aunque no nos guste lo que vaya a decir, si luego comete un delito, entonces se le puede denunciar.
A pocos banqueros, Florentinos Fernández o Garamendis tocan los cojones... Y con temas de "la pela", que es lo que de verdad les importa.
¿Tienes miedo de que los estudiantes universitarios carezcan de espíritu crítico y no sean capaces de refutar la charla de esa señora?
Podemos siendo más fascista que los fascistas a quienes denuncia.