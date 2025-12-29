El plan de paz estaba acordado en un 90 %. Entonces Putin llamó a Trump. Ahora Trump está «muy enfadado» con Ucrania. [EN]

Rusia afirma que Ucrania supuestamente atacó la residencia de Valdai del presidente ruso Vladimir Putin y ya ha elegido objetivos para los ataques de represalia. Estas declaraciones se produjeron poco después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciara que un plan de paz de 20 puntos entre Estados Unidos y Ucrania está «acordado en un 90 %».