El plan de paz estaba acordado en un 90 %. Entonces Putin llamó a Trump. Ahora Trump está «muy enfadado» con Ucrania. [EN]

Rusia afirma que Ucrania supuestamente atacó la residencia de Valdai del presidente ruso Vladimir Putin y ya ha elegido objetivos para los ataques de represalia. Estas declaraciones se produjeron poco después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciara que un plan de paz de 20 puntos entre Estados Unidos y Ucrania está «acordado en un 90 %».
Que #_2 ponga está medio como fuente fiable de información deja muy claro...sus carencias
Pero eso parece que no os interesa creeroslo.
Si es que...
Información ≠ propaganda
Voto BULO
Es muy obvio, pero da igual si Trump o Europa aprueban el 90% del plan si Rusia no lo acepta.