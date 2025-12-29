edición general
El plan de paz estaba acordado en un 90 %. Entonces Putin llamó a Trump. Ahora Trump está «muy enfadado» con Ucrania. [EN]

Rusia afirma que Ucrania supuestamente atacó la residencia de Valdai del presidente ruso Vladimir Putin y ya ha elegido objetivos para los ataques de represalia. Estas declaraciones se produjeron poco después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciara que un plan de paz de 20 puntos entre Estados Unidos y Ucrania está «acordado en un 90 %».

Comentarios destacados:        
#13 #9 efectivamente, Euromaidanpress fue fundada hace 10 años aprox por voluntarios ucranianos y funciona como una plataforma de advocacy a favor de la causa ucraniana .
Que #_2 ponga está medio como fuente fiable de información deja muy claro...sus carencias :roll:
eldet #2 eldet
mas obvia la mentira rusa no puede ser, pero Trump, como siempre en el equipo rusia
9
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 Trump tiene sus medios de inteligencia para saber si el ataque es veridico o no.

Pero eso parece que no os interesa creeroslo.
4
eldet #10 eldet *
#6 Y que ha dicho la inteligencia? porque aqui trump solo dice que putin le ha dicho que A. Por no hablar de lo ridiculo de la queja: Rusia bombardeando Kiev, matando civiles dia si y dia tambien, y lo que esta feo segun el seria un ataque a una mansion.
1
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#10 No, si te parece va a decir que tienen monitoreados los ataques de Ucrania y puntos de interes en Rusia.

Si es que...
0
eldet #14 eldet
#11 ?? Si era usa quien decia que Rusia iba a atacar porque les tenian monitorizados. Ahora van a decir que no? xD
0
Veelicus #12 Veelicus
#10 se te ve entendido, cuentanos mas.
1
#9 Russin
#2 es mentira por que lo dice euromaidanpress. xD xD
Información ≠ propaganda
Voto BULO
5
NATOstrófico #13 NATOstrófico *
#9 efectivamente, Euromaidanpress fue fundada hace 10 años aprox por voluntarios ucranianos y funciona como una plataforma de advocacy a favor de la causa ucraniana .
Que #_2 ponga está medio como fuente fiable de información deja muy claro...sus carencias :roll:
6
salteado3 #17 salteado3
#2 A ver, Ucrania con quien tiene que acordar ese 90% de 20 puntos es con Rusia.

Es muy obvio, pero da igual si Trump o Europa aprueban el 90% del plan si Rusia no lo acepta.
1
eldet #18 eldet
#17 Eso es cierto, pero obviamente Ucrania sola no puede aguantar contra Rusia sin ayuda armamentistica. Por lo que tiene que ir mendigando ayuda, ahi es donde Trump entra en juego.
0
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Después de lanzar uno de los mayores ataques a Kiev en lo que va de año , se queja de que se lan han roto los cristales en el palacio de verano :popcorn:
7
Pertinax #1 Pertinax *
Doooooos semanas más. Un sindiós.
4
Dene #3 Dene
Menudo teatrillo
1
Ysinembargosemueve #19 Ysinembargosemueve
Huele a MI6 y a los "dispuestos" desde lejos, a esos no les interesa la paz, Nazinski solo es el pelele.
2
#8 pozz
Trump quedando como un tonto al servicio de Putin....
2
johel #20 johel *
A ver si lo entiendo, presuntamente usa y ucrania acuerdan algo sobre rusia sin consultar con rusia... rusia sorprendentemente les manda a tomar por culo ¿Y nos tiene que sorprender?
1
pingON #7 pingON
y el amo es Putin, a ver si queda claro para todos
0
azathothruna #4 azathothruna
Alguien apuesta que gringolandia apoya militarmente a los rusos dentro de poco?
0
#15 Barriales
#4 zanahorio es un agente de la kagebe. ElenitaCouresita one, te lo confirmara, es su compañela.
1
#16 Abril_2025
Qué casualidad, EEUU y ucrania se iban a poner de acuerdo sin contar con Rusia y ese papelajo no vale nada por unas bombas mágicas que nadie ve
2

