La plaga de las bajas por salud mental que no para de crecer: "De camino al trabajo, me dio un ataque de ansiedad en el autobús"
En solo cinco años, las ausencias por este motivo han crecido un 52%, lo que equivale a un coste de 81.000 millones de euros para la economía española
empleo
salud mental
6
1
1
K
74
actualidad
9 comentarios
#5
Robus
me parece que nunca has visto a nadie sufrir un ataque de esos, o que te importa muy poco la vida de tus semejantes.
Entre que se cuide bien la salud me tal de la gente que tiene un problema y que las empresas ganen un 0.00005% más al año, yo tengo muy claro en que lado me pongo… y también tengo muy claro lo que una persona honrada debe pensar de los que se ponen al otro lado.
7
K
91
#6
Quaid
*
todavía hay mucha gente que no puede cogerse la baja por miedo a ser despedido. Hay que cambiar las leyes para que todo el mundo pueda cogérsela sin miedo a represalias.
3
K
47
#7
Mark_
*
A
#_1
que ha tardado microsegundos en bloquearme:
Yo creo que deberías hacerte otras preguntas en lugar de buscar la forma de confrontar a pobres contra pobres.
1
K
30
#8
alkalin
Si les da, les da igual, la ansiedad es una respuesta animal, el problema es que como bien dices, han de perder salud por no poder tratarse dada su situación de explotación.
1
K
27
#9
SeñorPresunciones
*
Es que cuando le da un ataque de ansiedad a alguien que vive en esas condiciones (esto es una referencia al primer comentario), aparece en el periódico y suele haber muertos, heridos o suceso destructivos ya que no tienen acceso a ninguna red para mejorar su salud mental. De hecho en algunos casos es la perdida de tu salud mental lo que te lleva a terminar en la calle. Hechadle huevos y paraos a hablar algún día con alguna persona que esté jodida en la calle. Igual aprendéis algo .
Yo creo que algunos tenéis la cabeza para ver cómo os queda la gorra.
Va para 1 y 3, porque son unos descerebrados que no las piensan.
0
K
12
#3
ChatGPT
*
#_1
como dice el Meme: “eso de la ansiedad solo le da a los blanquitos”
(Hasta los cojones estoy del sistema de mierda de los ignores)
0
K
11
#4
mikhailkalinin
¿Porqué no lo experimentas tú mismo y nos das la respuesta?
0
K
10
#2
Ovidio
La gente se aprovecha de que los médicos de cabecera pasan de todo y les firma lo que sea. Mucho cuento es lo que hay.
7
K
-46
#1
YSiguesLeyendo
*
siempre me he preguntado cómo es que a las personas migrantes sin regularizar que viven en chabolas y trabajan explotadas y sin contrato en recogidas de fresas, en invernaderos, etc. no les dan nunca ataques de ansiedad y tienen una buena salud mental (ironic mode on); privilegiadas que se pueden permitir tener problemas de salud mental y no tener que ir a trabajar, no me dais pena ninguna!
8
K
-78
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
