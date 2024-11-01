Los pilotos de los Eurofighter españoles aseguran que se han enfrentado a 20 incidentes estos 2 últimos meses en Lituania

Ocho cazas de combate Eurofighter españoles defienden el espacio aéreo en Lituania. Forman parte de la aportación de España para la defensa del flanco oriental europeo debido a la amenaza rusa dentro de la llamada 'Operación Centinela'. Los pilotos españoles están preparados para actuar las 24 horas del día. Si suena un alerta, en menos de 15 minutos tienen que estar volando. En los últimos dos meses se han enfrentado a 20 incidentes reales. La mayoría de ellos, provocación de aviones rusos. Sin embargo, la orden de derribo la da la OTAN