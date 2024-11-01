Un piloto ucraniano afirma que su caza Mirage 2000 tiene una tasa de derribo del 98% contra drones y misiles rusos

La tripulación ucraniana que opera uno de los pocos Dassault Mirage 2000 de su país ha explicado que su caza construido en Francia ha sido casi 100% efectivo contra las armas rusas. “La efectividad de esta aeronave para interceptar drones y misiles enemigos es del 98 %. Son cifras impresionantes”, declaró el piloto desde su Mirage 2000-5 monoplaza. Su rostro estaba oculto y no se mencionaba su nombre en el video. Según un técnico la clave del éxito estriba en el Magic-2 y su guiado por infrarojos, un misil francés de los años 80