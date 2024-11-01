Un piloto ucraniano afirma que su caza Mirage 2000 tiene una tasa de derribo del 98% contra drones y misiles rusos

La tripulación ucraniana que opera uno de los pocos Dassault Mirage 2000 de su país ha explicado que su caza construido en Francia ha sido casi 100% efectivo contra las armas rusas. “La efectividad de esta aeronave para interceptar drones y misiles enemigos es del 98 %. Son cifras impresionantes”, declaró el piloto desde su Mirage 2000-5 monoplaza. Su rostro estaba oculto y no se mencionaba su nombre en el video. Según un técnico la clave del éxito estriba en el Magic-2 y su guiado por infrarojos, un misil francés de los años 80
Datos de Ucrania (ya sabes, tómalos con precaución) Ayer dicen (día tranquilo) dicen que les lanzaron 142 drones (digo día tranquilo porque el 25 entre drones y misiles Ucrania dice que le lanzaron 486)
Por mucho que pague la factura otro, es que no alcanza. También usan sistemas de cañón alemanes pero por lo que he visto sale a 1.000 pavos cada disparo (que harán 30-40 como poco por cada dron y dicen que derriban un 40%)
y no será tan caro como algo última generación
Impresionantes ... y más falsas que un duro sevillano. Eso significa que o bien ha intentado interceptar 100 drones y se le han escapado 2 o lo ha intentado con 50 y se ha escapado 1. Con lo facil que es decir que el chisme es muy eficaz sin meterte en berenjenales ...
Y no digo que no sea imposible derribar drones con un Mirage, de hecho es un blanco relativamente simple ... si los ves.
Queda muy chulo el titular, pero oculta una amarga derrota. Herramientas de guerra muy caras que fallan ante elementos numerosos y baratos.
“Oculta una amarga derrota…” en fin
Que firmen de una vez la paz y dejen de hacer el idiota. Unos y otros.
Donde los mejores tanques eran los T34 y los Sherman y no por su calidad sino porque Alemania produjo en toda la guerra casi 2000 Tigers I y II (1500 y 500). Mientras que de marzo a diciembre de 1944 solo en Detroit se produjeron 1925 Shermans.
Del T34-85, la variante de cañón largo entre 1944 y 1945 se produjeron 22559 tanques.