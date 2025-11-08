edición general
Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana

Es el caso de una estudiante de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), que entre todas las cosas que perdió por las inundaciones se encuentra su título de máster. Un documento que, además de acreditar sus estudios de postgrado, necesita aportar para el cálculo de méritos de la oposición a la que se ha presentado para optar en una plaza de un ayuntamiento. Según le respondieron, tiene que volver a pagar 465 euros de las tasas universitarias para obtener el documento.

#3 Quillotro
¿Qué parte de Universidad CATÓLICA no habéis entendido?
¿Y eso no lo cubre el seguro?
Comprendo que haya que pagar dinero pero ¿es real ese precio para lo que te entregan? Entiendo que lo que te dan es un papel, porque el título ya lo tiene acreditado con sus notas y exámenes .
