edición general
22 meneos
46 clics
Los petirrojos europeos llegaron a sus cuarteles de invernada con un adelanto de 18 días

Los petirrojos europeos llegaron a sus cuarteles de invernada con un adelanto de 18 días

El petirrojo europeo (Erithacus rubecula) es un pájaro de pequeño tamaño, aspecto rechoncho y normalmente muy confiado (figura 1). Se trata de una especie forestal y ampliamente distribuida en Europa, aunque hacia el sur está más limitada y solo ocupa bosques, parques y jardines. A pesar de que se reproduce en gran parte de la península ibérica, desde septiembre hasta abril recibe un importante contingente de invernantes europeos.

| etiquetas: aves , ciencia , cambio climático
15 7 0 K 216 ciencia
9 comentarios
15 7 0 K 216 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las cosechas 3 semanas antes, los pájaros 3 semanas antes, pero no hay jaleo mediático porque si se sabe que el clima cambia españa no vende su clima, turismo y burbuja inmobiliaria, es decir que si movemos esos contenidos en redes, bajamos precios
5 K 58
rob #6 rob
#1 El problema, en este caso, son los productos fitosanitarios.
El Petirrojo es insectívoro.
Este año, en la migración del Mosquitero hemos reportado un 70% menos. Solamente Mosquiteros musicales. Aún no ha llegado ni el Ibérico ni el común.
Muy triste todo. Ya no vemos bandadas de Gorrión molinero (bandadas de cientos) ni de Jilguero europeo ni Jilguero Lúgano.
1 K 24
#2 oscarcr80
Soy el unico que habia leido "los pelirrojos"?
1 K 16
zogo #3 zogo
Dicen que son más ruidosos que los locales porque están más acostumbrados a la gente y los parques en Inglaterra.
La verdad es que son un poco hooligans
2 K 33
rob #8 rob
#3 Aunque no lo parezca, los que sí son unos hooligans son los Gorriones.
El Peti es muy territorial pero va a su bola. Él solo o en época de reproducción con su pareja. Y cuando canta, lo da todo.
0 K 14
rob #5 rob
En mi zona, norte de España, ni se van. De hecho aquí no es considerada una especie migratoria. Lo que si hemos percibido y lo hemos reportado es un descenso en las poblaciones. Pero no sólo con los petirrojos, también con el Chochín paleártico, Cetias, Gorrión, Verderón...
De 2024 a 2025 el bajón ha sido preocupante.
2 K 32
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Paporubios.
1 K 24
rob #9 rob
#7 É moi riquiño.
0 K 14

menéame