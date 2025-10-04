Los petirrojos europeos llegaron a sus cuarteles de invernada con un adelanto de 18 días

El petirrojo europeo (Erithacus rubecula) es un pájaro de pequeño tamaño, aspecto rechoncho y normalmente muy confiado (figura 1). Se trata de una especie forestal y ampliamente distribuida en Europa, aunque hacia el sur está más limitada y solo ocupa bosques, parques y jardines. A pesar de que se reproduce en gran parte de la península ibérica, desde septiembre hasta abril recibe un importante contingente de invernantes europeos.
El Petirrojo es insectívoro.
Este año, en la migración del Mosquitero hemos reportado un 70% menos. Solamente Mosquiteros musicales. Aún no ha llegado ni el Ibérico ni el común.
Muy triste todo. Ya no vemos bandadas de Gorrión molinero (bandadas de cientos) ni de Jilguero europeo ni Jilguero Lúgano.
La verdad es que son un poco hooligans
El Peti es muy territorial pero va a su bola. Él solo o en época de reproducción con su pareja. Y cuando canta, lo da todo.
De 2024 a 2025 el bajón ha sido preocupante.