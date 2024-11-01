Peter Thiel, cofundador de PayPal: "Le dije a Musk que no done su dinero, acabaría en organizaciones elegidas por Bill Gates"

El temor al poder global y la figura del "Anticristo". De acuerdo a lo publicado por The Guardian, las transcripciones también revelaron otras preocupaciones de Thiel, que en sus talleres, alertó sobre el riesgo de que surja una figura de poder global, a la que denominó figurativamente "Anticristo", que podría emerger a partir del dominio creciente de la inteligencia artificial.