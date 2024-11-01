edición general
Peter Thiel, cofundador de PayPal: "Le dije a Musk que no done su dinero, acabaría en organizaciones elegidas por Bill Gates"

El temor al poder global y la figura del "Anticristo". De acuerdo a lo publicado por The Guardian, las transcripciones también revelaron otras preocupaciones de Thiel, que en sus talleres, alertó sobre el riesgo de que surja una figura de poder global, a la que denominó figurativamente "Anticristo", que podría emerger a partir del dominio creciente de la inteligencia artificial.

themarquesito #1 themarquesito
"Polémico" no es el adjetivo que usaría yo para hablar de Peter Thiel; "peligroso", sí.
4
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 me río cuando dice
“alertó sobre el riesgo de que surja una figura de poder global, a la que denominó figurativamente "Anticristo"”

Pues ya me dirá que es para él Palantir o el hombre más rico del mundo que encima se dedica a financiar a candidatos electorales de extrema derecha por todo el mundo occidental
2
frg #5 frg
#3 Para mí es una lacra, una lacra a eliminar. :troll:
0
#7 Troll_hunter
#3 vaya, parece que Musk estaba a puntito de donar toda su fortuna... nos mean en la cara
0
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#7 si, a ayudar niños xD
2
#11 pirat
#1 pit hiel
0
#4 Suleiman
Este es mucho peor que Trump, y ya es decir....
0
#2 Dav3n
A ver, ligar a este zorete a Paypal siendo lo que es... Es que vamos, apesta a Mossad por los poritos de la cara.

Palantir, Epstein.

Nada más que añadir, señorías.

Podemos dejar de dar coba al blanqueo de imagen de este reverendo hdlgp?

Gracias.

Palantir, Palantir, Palantir... Imperio, imperio, imperio...

Sionistas, liberales, élite sin escrúpulos.
0
#6 lordban
Peter Thiel es para algunos lo que George Soros es para otros. Y lo más probable es que sean dos caras de la misma moneda, estamos jodidos.
0
shinjikari #8 shinjikari
#6 Si, son lo mismito. Como los fascistas y los antifascistas. :palm:

en.wikipedia.org/wiki/George_Soros#Wealth_and_philanthropy
1
#12 lordban
#8 Donar tu fortuna a tu propia fundación para avanzar tu agenda personal no es filantropía.
0

