Peter Thiel, cofundador de PayPal: "Le dije a Musk que no done su dinero, acabaría en organizaciones elegidas por Bill Gates"

El temor al poder global y la figura del "Anticristo". De acuerdo a lo publicado por The Guardian, las transcripciones también revelaron otras preocupaciones de Thiel, que en sus talleres, alertó sobre el riesgo de que surja una figura de poder global, a la que denominó figurativamente "Anticristo", que podría emerger a partir del dominio creciente de la inteligencia artificial.
| etiquetas: peter thiel , paypal , musk , bill gates , donación , filantropía
“alertó sobre el riesgo de que surja una figura de poder global, a la que denominó figurativamente "Anticristo"”
Pues ya me dirá que es para él Palantir o el hombre más rico del mundo que encima se dedica a financiar a candidatos electorales de extrema derecha por todo el mundo occidental
Palantir, Epstein.
Nada más que añadir, señorías.
Podemos dejar de dar coba al blanqueo de imagen de este reverendo hdlgp?
Gracias.
Palantir, Palantir, Palantir... Imperio, imperio, imperio...
Sionistas, liberales, élite sin escrúpulos.
en.wikipedia.org/wiki/George_Soros#Wealth_and_philanthropy