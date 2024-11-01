edición general
Las personas de extrema derecha y de extrema izquierda exhiben un perfil neurológico extremadamente similar (eng)

Un paper recientemente publicado en Journal of Personality and Social Psychology ha encontrado que las personas que tienen posiciones políticas extremas, tanto en la derecha como en la izquierda, muestra un perfil neurológico similar y procesan la información de la misma forma. Estas personas muestran mayor actividad cerebral en las zonas del cerebro relacionadas con las reacciones emocionales, procesando la información en mucha mayor medida a través de los canales del cerebro que controlan las reacciones emocionales.

Topinky #1 Topinky
Sigo sin saber que es la extrema izquierda, la verdad.
#2 Leon_Bocanegra *
#1 el PSOE Sanchismo xD xD
#15 lordban
#1 Pues los que llaman facha a la gente por tener ideas que en los 2000 se consideraban ideas socialdemócratas moderadas.
#4 mancebador
#1 No es muy difícil: comunistas, marxistas, maoístas e ideologías similares.
Uda #3 Uda
El maoísmo?
El estalinismo?
El naxalismio?
Algunos grupúsculos anarquistas?
#5 amusgada
amígdala con patatas, vaya sorpresa, sólo hay miedins de burgués asustadico y odio de hooligan.

Eso sí, paece que los últimos 14.000 estudios sobre conservative thinking han decidido pasárselo pol forro de los huevos, ahora ya "igualicos, igualicos, mira hijo ése del Ku-klux-klan y ese de antifa se les iluminan las mismas regiones cerebrales cuando hacen sus cosas"
#6 ldoes
Hablar de extrema izquierda en sí ya es una gilipollez, pero hablar de extrema izquierda en EE.UU. roza la esquizofrenia.

Los participantes vieron un segmento políticamente cargado del debate vicepresidencial de 2016 entre Tim Kaine y Mike Pence mientras se sometían a exploraciones cerebrales en una máquina de resonancia magnética (IRM). Ahí vas a encontrar muchísimo contenido de extrema izquierda, si si...
Dasmandr #7 Dasmandr
#0 para confirmar que esta vez te has leído lo que envías, y lo has entendido, deberías hacer una redacción. Sólo un folio a doble espacio.
toshiro #8 toshiro
Es el tipo de gente que depende de donde hayan nacido o en qué entorno son a muerte de una cosa o de otra. El 90 por ciento de la gente.
joffer #9 joffer
El estudio, bien leído a fondo, da a entender que la misma mierda son.
Torrezzno #10 Torrezzno
No me extraña. Siempre digo que las ideologías son un marco reducido de la realidad. La gente las adora porque les permite entender el mundo de forma binaria: malos y buenos, los mios y los otros. Es tribalismo disfrazado de modernidad.
Lenari #14 Lenari
#10 Exacto. Las ideologías debieran ser como una herramienta: usarlas allí donde funcionan y descartarlas cuando no lo hacen, y sacar de cada una lo que funciona. Pero sobretodo, no identificarte con ninguna en particular, porque al final terminan siendo un "paquete" de pensamiento precocinado.
#11 Pájaroloco
En conclusión, mismas personas que se guían no por la razón sino por la pasión
Malinke #12 Malinke
Empecé a leer y me harté. No sé si se quedan en el tema de que son iguales o entran en los valores de cada ideaología, porque no hace falta un estudio para decir que si eres tranquilo, vas a ser tranquilo de izquierdas o de derechas y que si eres impetuoso, vas a ser impetuoso de izquierdas o de derechas.
El tema profundo es ser muy impetuoso defendiendo valores sociales, igualdad, derechos laborales, etc., a ser impetuoso defendiendo supremacias raciales, falta de libertades, etc.
#13 alhambre
#12 Ni fascista ni antifascista: padefo.
