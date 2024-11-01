Las personas de extrema derecha y de extrema izquierda exhiben un perfil neurológico extremadamente similar (eng)

Un paper recientemente publicado en Journal of Personality and Social Psychology ha encontrado que las personas que tienen posiciones políticas extremas, tanto en la derecha como en la izquierda, muestra un perfil neurológico similar y procesan la información de la misma forma. Estas personas muestran mayor actividad cerebral en las zonas del cerebro relacionadas con las reacciones emocionales, procesando la información en mucha mayor medida a través de los canales del cerebro que controlan las reacciones emocionales.
El tema profundo es ser muy impetuoso defendiendo valores sociales, igualdad, derechos laborales, etc., a ser impetuoso defendiendo supremacias raciales, falta de libertades, etc.