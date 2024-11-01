edición general
Pérez-Reverte vende en un mes más de 100.000 ejemplares de ‘Misión en París’ en la vuelta de Alatriste

La última novela de la saga ha sido presentada este martes en el Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena con la presencia del autor cartagenero

SeñorPresunciones
Bravo por él y su contribución a la Hacienda Pública :hug:
Quillotro
Lo he leído y puedo confirmar que no se mete con Sánchez. Está en horas bajas.
Artillero
#1 si tuviera usted alguna queja del libro, conozco un prado, discreto, donde podamos dirimir dimes y diretes tirando de fierro vizcaíno. Con padrinos y testigos, canónicamente. Le dejo elegir armas y hora. 8-D
autonomator
#2 "Hemos venido a matarnos, cualquier terreno sirve"
Armand d'Hubert
Sammy_Jankis
#4 ¡Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno!  media
woody_alien
#2 Lanzagranadas termodirigido, a las 12 de la noche.
ACEC
¿Ha superado ya en ventas a Custodio?
antesdarle
Yo si no habla de perro sanxe no lo leo
