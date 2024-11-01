El peregrinaje de los primeros desalojados: “Un año después no tenemos casa ni ayudas, y aún pagamos hipoteca”

Las primeras cinco familias desalojadas por el derribo de sus viviendas como consecuencia de la dana afrontan un futuro incierto un año después, sin recursos económicos para reconstruir sus casas ni para comprar otras nuevas, y viviendo de prestado con familiares y amigos.
| etiquetas: dana , valencia , mazón , desalojo
Me autocontesto: El Consorcio nos pagó 130.000 euros por la pérdida de la vivienda, y otros 26.000 euros, pero nos quedan 85.000 euros por pagar de hipoteca nuestra vivienda
Las empresas privadas le pasan las perdidas al servicio publico ¡sopresa! ¿y cuando no hay servicio publico? ¡Doble sorpresa!
#6 En el seguro pagas una prima para el consorcio. Las aseguradoras no le pasan las pérdidas a nadie.
Tú pagas dos primas, una a la aseguradora y otra al consorcio.
Lee tu contrato de seguro y verás, prima neta (la prima que cobra la compañía) y consorcio (la prima que cobra el consorcio)