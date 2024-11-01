edición general
El peregrinaje de los primeros desalojados: “Un año después no tenemos casa ni ayudas, y aún pagamos hipoteca”

Las primeras cinco familias desalojadas por el derribo de sus viviendas como consecuencia de la dana afrontan un futuro incierto un año después, sin recursos económicos para reconstruir sus casas ni para comprar otras nuevas, y viviendo de prestado con familiares y amigos.

Ovlak #4 Ovlak *
¿Hipoteca sin seguro?
Me autocontesto: El Consorcio nos pagó 130.000 euros por la pérdida de la vivienda, y otros 26.000 euros, pero nos quedan 85.000 euros por pagar de hipoteca nuestra vivienda
2 K 40
manzitor #5 manzitor
#4 Habrá que ver si el seguro cubre una contingencia de este tipo, que estos se escaquean a la mínima
0 K 11
johel #6 johel *
#3 #5 #7 Los seguros del hogar no cubren las catastrofes naturales, se lo rebotan al Consorcio de Compensación de Seguros.

Las empresas privadas le pasan las perdidas al servicio publico ¡sopresa! ¿y cuando no hay servicio publico? ¡Doble sorpresa!
5 K 56
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 #4 #5 No hay nada de raro, el seguro es por el valor de lo construido y la compra de la vivienda (y la hipoteca) es por el total, precio del suelo y de lo construido.

#6 En el seguro pagas una prima para el consorcio. Las aseguradoras no le pasan las pérdidas a nadie.
Tú pagas dos primas, una a la aseguradora y otra al consorcio.
1 K 34
#8 lamarisevadecañas
#5 #7 los seguros no cubren catástrofes de estas características, lo pasan al consorcio de seguros
0 K 10
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Los seguros no se lo pasan al consorcio, tú le pagas una prima al consorcio.
Lee tu contrato de seguro y verás, prima neta (la prima que cobra la compañía) y consorcio (la prima que cobra el consorcio)
0 K 18
Ovlak #9 Ovlak
#6 ¿Y eso cambia el capital a indemnizar o sólo quién lo paga?
0 K 11
wildseven23 #1 wildseven23
Joder, con las casas destrozadas por la DANA, y aún pagando la hipoteca :-/
0 K 16
Veelicus #3 Veelicus
#1 Es que cuando te compras una casa a credito hay que tener si o si un seguro bueno, sino, pueden pasar cosas que te arruinen la vida.
1 K 31
#2 Jarod_mc
Y masón en su casoplon, es que la gente es imbecil
0 K 6

