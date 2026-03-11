edición general
2 meneos
23 clics

Pere Navarro, director de la DGT, enfada a los conductores por la extraña prohibición en los adelantamientos durante Semana Santa y verano

Los conductores españoles se preparan para un 2026 con normas de tráfico más estrictas. Pere Navarro, director de la DGT, ha anunciado una controvertida prohibición de adelantamientos que se aplicará en tramos concretos durante Semana Santa y verano. La medida busca mejorar la seguridad vial, pero ya ha generado malestar entre quienes planean sus desplazamientos por carretera. ¿Te imaginas circular por la autopista y no poder adelantar en pleno viaje de vacaciones? ¿Y si esa restricción aparece justo cuando millones de coches salen

| etiquetas: pere , navarro. enfada , conductores , prohibición , semana , santa , verano
1 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
lonnegan #1 lonnegan
A ver si cesan a este tipo de una buena vez.
0 K 12
josde #2 josde
#1 Ya corren aires, parece que le queda poco.
0 K 20
#3 DotorMaster
Yo hoy circulaba por autovía a 100km/h, que era la máxima permitida en ese tramo, por el carril izquierdo adelantando a un camión. Y detrás de mí, a dos metros de distancia, un pavo en un Peugeot 207 apretándome porque él quería ir más rápido.

Sr director de la DGT, ¿no sería prioritario perseguir a este tipo de asesinos potenciales?
0 K 11

menéame