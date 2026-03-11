Pere Navarro, director de la DGT, enfada a los conductores por la extraña prohibición en los adelantamientos durante Semana Santa y verano

Los conductores españoles se preparan para un 2026 con normas de tráfico más estrictas. Pere Navarro, director de la DGT, ha anunciado una controvertida prohibición de adelantamientos que se aplicará en tramos concretos durante Semana Santa y verano. La medida busca mejorar la seguridad vial, pero ya ha generado malestar entre quienes planean sus desplazamientos por carretera. ¿Te imaginas circular por la autopista y no poder adelantar en pleno viaje de vacaciones? ¿Y si esa restricción aparece justo cuando millones de coches salen