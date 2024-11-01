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Pepe Viyuela: "Si el humor se utiliza para herir a alguien que es más débil, se está cometiendo una inmoralidad"

Pepe Viyuela: "Si el humor se utiliza para herir a alguien que es más débil, se está cometiendo una inmoralidad"

Entrevista a Pepe Viyuela, actor galardonado con el Premio Nieva de Honor este 2026.

| etiquetas: pepe viyuela , humor , límites , herir , inmoralidad
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
mariKarmo #1 mariKarmo
Es difícil no estar de acuerdo.
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#8 surco
#1 Sin duda y en este país hay poca burla al poderoso y mucha al cuñado, al Pozi, a Carlos Jesús,.....nos gusta paliar nuestro complejo de inferioridad riéndonos del más pringado. Semos asín.
8 K 88
Supercinexin #24 Supercinexin
#1 A veces lo he dicho yo esto mismo y se me han echado encima gente de todas las edades, creencias y géneros.

Concretamente, un ejemplo que siempre tengo en mente es la basura de Charlie Hebdo. Evidentemente, el atentado terrorista es injustificable, nadie puede decir lo contrario, pero la publicación, que sinceramente hasta ese momento no conocía, me parece de muy mal gusto y de ningún respeto ni educación.
1 K 32
#3 Troll_hunter
Diría que hacer humor para herir no es humor, es burla.
11 K 119
ombresaco #9 ombresaco
#3 es que puede ser humor y burla. Si yo me dedico a contar chistes de todo tipo, y hay alguno que resulta ofensivo para alguien, es parte del juego, y mala suerte.
Pero si todos los chistes son contra mujeres, negros, gitanos y moros, pues seria un racista, machista... o facha en general

Si un racista cuenta un chiste quechabria contado el primer ejemplo,no significa que la primera persona sea un facha
1 K 23
ombresaco #10 ombresaco
#9 por cierto, tengo curisidad de si hay chistes de españoles en el extranjero, o si los judíos, musulmanes y otras religuones tienen chistes de cristianos
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Quel #11 Quel
#10 No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que los hay.
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ombresaco #16 ombresaco
#11 pero tengo curiosidad. Más allá de directamente ofensivos. Los chistes de gitanos suelen tirar de vagos/ladrones, los de judios o catalanes de tacaños, andalyces de vagos... pero chistes de negros o de otros extranjeros hay comparativamente pocos (mas allá de un ofensivo generico). En francia los chistes de belgas son intercambiables porvlis chistes españoles de leperos... conozco solo 1 chiste de musulmanes, y tira de machismo
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ombresaco #23 ombresaco
#11 me ha dado por preguntarle a chatgpt, y tira de topiocos caos, gusto por los bares, improvisación, impuntualudad, ruido, y la que mas me ha sorprendido, el difuso concepto de "nos tomsmos la última".

De cristianos, chatgpt no se atreve
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#12 Troll_hunter *
#9 Dentro del humor, hay responsabilidad. Muchos humoristas hacen humor, muchos lo hacen con humor macabro incluso. Un chiste no es o es racista. Los chistes, las palabras, las expresiones... no tienen significado sin una intención. Si la intención del chiste es herir sea o no sea un chiste racista, es lo que lo hace racista. No es un juego donde hay buena o mala suerte. Creo que la intención es donde subyace el problema, sean cuales sean las palabras.
1 K 23
ombresaco #17 ombresaco
#12 al decir mala suerte pensaba en que alguien cuenta un chiste en publico, de alguna enfermedad, y hay alguien que la padece, o que tiene algun cercano que la padezca o haya padecido. De todas formas, es un matiz creo que en lo esencial estamos de acuerdo
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CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#3 Muy de acuerdo, pero la burla en sí no es mala ni buena. La burla hacia arriba entra dentro de la crítica de los poderosos, un derecho sagrado en cualquier sistema aproximadamente democrático. Si no te puedes reír del presidente del gobierno, mal vamos.

Ahora bien, la burla hacia abajo no es un derecho, sino una forma de acoso y opresión. Muchas veces la burla en este sentido se emplea para deshumanizar o caricaturizar a grupos marginados o explotados, como ejemplifican muy bien los chistes sobre negros que contaban los racistas yanquis durante la segregación.
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#15 Troll_hunter
#13 Sí, creo que hay una diferencia entre humor y sátira.
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Quel #18 Quel
#13 Y tu, desde tu soberbia, decides quien esta debajo de ti ¿ Verdad ?
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CerdoJusticiero #19 CerdoJusticiero
#18 xD xD xD xD

Eso es, soy yo la persona que decide que los inmigrantes sin papeles tienen la cosa más complicada que los nacionales, o que los negros de Sudáfrica en los 70 vivían peor que los blancos.

De verdad, qué carencias. Es que ni lo más básico.
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#21 lamonjamellada
#18 por favor, vete a hacer los deberes y a cenar, que mañana hay cole y deja a los mayores hablando.
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Cabre13 #20 Cabre13
#3 Yo opino que cuando lo único gracioso es la provocación entonces no es humor, es provocación. Y obvio que se pueden hacer las dos cosas a la vez, la cosa es que a veces no hay ni chiste ni ironía ni reflexión más allá de "nadie normal diría ésto".
Y lo digo como persona que lleva años haciendo monólogos y ya ha visto de todo.
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#4 laruladelnorte
Como alguien dijo.El humor hiriente es una forma encubierta de desprecio y abuso psicológico. No es humor si te minimiza, humilla o ridiculiza. En el ciclo de abuso narcisista, ...
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pitercio #2 pitercio
Y cualquier medio con el que abuses de alguien, débil o no, pero con los débiles además de inmoral es miserable y a veces cobarde.
Se puede atentar con todo sobre los actos públicos, no contra las personas.
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
Filemón es una burla a los cuñaos... en qué quedamos?
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Esfingo #22 Esfingo
Otro con la chorrada del humor de abajo para arriba pero dicho de otra forma.
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#7 ZamoraBigote
Uuuuuuh, y cómo sabemos que la intención del humorista es herir? Igual porque alguien del público se ha sentido herido? Virgen Santa dónde estamos todavía........venga, tomaos cada 8 horas cualquier especial Ricky Gervais y el vídeo de YouTube de Rowan Atkinson titulado "Feel free to insult me".
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
y no vale escudarse en la manida excusa del humor negro
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Quel #5 Quel
Considerar de forma unilateral que otro es "débil" es un acto de soberbia bastante insultante hacia esa persona.
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menéame