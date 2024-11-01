El Pentágono recibe una donación anónima de $130 millones para ayudar a pagar a los militares mientras continúa el cierre federal

El próximo día de pago para las tropas está programado para el 30 de octubre, pero el aporte apenas cubre una pequeña parte de lo necesario. Durante una intervención en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó el aporte como un “acto patriótico”, y aseguró que el dinero provino de “un amigo” que no desea reconocimiento público. “Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo el mandatario.
| etiquetas: pentágono , dinero , donación , anónimo , trump , eeuu
- y esos 100 millones que hemos recibido van a parar a nuestras tropas, previo descuento de los gastos de envío.
Y como no alcanza para todos, se oyen los primeros gritos de:
trump, cabrón,
Dispara tú el cañón
Y
We want bread
We want wine
We want Trump hanged on a pinetree
No sé yo si con 50 millones habrá para todos. habrá que buscar otro donante.
Y eso sin contar personal en la reserva o civiles empleados en las distintas armas.