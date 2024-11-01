edición general
El Pentágono recibe una donación anónima de $130 millones para ayudar a pagar a los militares mientras continúa el cierre federal

El próximo día de pago para las tropas está programado para el 30 de octubre, pero el aporte apenas cubre una pequeña parte de lo necesario. Durante una intervención en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó el aporte como un “acto patriótico”, y aseguró que el dinero provino de “un amigo” que no desea reconocimiento público. “Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo el mandatario.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Trump ha declarado:

- y esos 100 millones que hemos recibido van a parar a nuestras tropas, previo descuento de los gastos de envío.

Y como no alcanza para todos, se oyen los primeros gritos de:
trump, cabrón,
Dispara tú el cañón

Y

We want bread
We want wine
We want Trump hanged on a pinetree

Yorga77 #4 Yorga77
#2 De verdad necesitaban esos 90 millones dijo el secretario del ministerio de Guerra Peter Hegseth. :troll:
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 esos 70 millones vendrán genial para pagar sueldos
Yorga77 #7 Yorga77
#6 Dijo algún hijo de la piara de Trump. xD xD xD
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

No sé yo si con 50 millones habrá para todos. :-D habrá que buscar otro donante.
Yorga77 #12 Yorga77 *
#8 Yo creo que con esos 25 millones se pueden comprar muchas toneladas de comida poco caducada que sirva para alimentar a nuestras tropas.
#1 Galton
Los patriotas son los que pagan impuestos revolucionarios encubiertos... :wall: :wall: :wall:
pitercio #5 pitercio
Limosna a discreción de un autócrata ¿Acaso no demuestra esto que el sistema de USA es superior?
makinavaja #9 makinavaja
Que los perros estén contentos y felices, por si hace falta que muerdan....
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
Teniendo en cuenta que el personal militar en activo son unos 1,3 millones les llega a 100 dolares por cabeza.

Y eso sin contar personal en la reserva o civiles empleados en las distintas armas.
#3 Pingocho
Necesitan al ejército para contener posibles revueltas internas e invadir los países que proveerán los recursos que mantendrán su moribunda economía unos años más.
#11 BoosterFelix
Esto del cierre federal es un cuento. Si el gobierno de EEUU realmente estuviera cerrado, ni siquiera podría recibir donaciones, ni pagar a los militares con ellas. Puede que el gobierno de EEUU esté cerrado para algunas cosas, pero cerrado-cerrado no está.
