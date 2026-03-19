edición general
27 meneos
32 clics
El Pentágono pedirá 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán: “Hace falta dinero para matar a los malos”

El Pentágono pedirá 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán: “Hace falta dinero para matar a los malos”

El Departamento de Defensa —o de Guerra, como prefiere denominarlo la Administración de Donald Trump— pedirá al Congreso estadounidense una descomunal partida extraordinaria, de 200.000 millones de dólares, para financiar la guerra contra Irán. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, en una rueda de prensa en el Pentágono: “Hace falta dinero para matar a los malos”, ha apuntado el alto cargo, que en un mensaje triunfalista asegura que la guerra transcurre según “lo planeado”, pero no ha querid

| etiquetas: pentágono , petición , 200.000 m$ , guerra irán
22 5 2 K 153 actualidad
12 comentarios
22 5 2 K 153 actualidad
#5 Dav3n
Niños, mujeres, hombres, suministros de agua, comida, el futuro de todo occidente...

Van con todo como buenos zumbados nazis que son.
3 K 58
oceanon3d #7 oceanon3d
#5 Hasta mañana en que se superaran con una nueva parida mas gorda.

Y cuidado que se acerca las lecciones de mitad de mandato ... la van a liar gorda.
0 K 8
cocolisto #1 cocolisto
Menudos mercachifles estos que dicen que van ganando en Irán.No sé que harán cuando se den cuenta,a pesar de toda su destrucción y asesinatos,que están siendo derrotados.
2 K 41
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
#1 Claaro que han ganando, pero ellos, para sus bolsillos. Estados Unidos es su granja, su fuente de esclavos para remar en galeras. Esa sociedad infantilizada e idiotizada, seguirá tragando miseria pensando que son los buenos, como en las pelis de Hollywood.
1 K 25
Gry #3 Gry
A 1.000 millones diarios eso les da para una buena temporada.
1 K 39
tul #10 tul
#3 a dia de hoy llevan gastados mas de 10.000 millones al dia desde que atacaron, con esos 1000 no les llega ni para la farlopa
0 K 13
#8 Juantxi
Hace falta mucho dinero para asesinar a ciudadanos inocentes arrasando la riqueza de sus países.
Pero los anglosajones son los buenos los piratas asesinos que nunca pedirán perdón por sus canalladas y sus genocidios.
1 K 15
#6 daniMate
Yo creo que si le dan ese dinero a Irán, lo mismo acaban con la guerra.
0 K 10
#11 yukatan
y si no se lo dan que pasa???
0 K 10
#2 Tronchador.
Solo tienen que imprimirlo.
0 K 7

menéame