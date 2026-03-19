El Pentágono pedirá 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán: “Hace falta dinero para matar a los malos”

El Departamento de Defensa —o de Guerra, como prefiere denominarlo la Administración de Donald Trump— pedirá al Congreso estadounidense una descomunal partida extraordinaria, de 200.000 millones de dólares, para financiar la guerra contra Irán. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, en una rueda de prensa en el Pentágono: “Hace falta dinero para matar a los malos”, ha apuntado el alto cargo, que en un mensaje triunfalista asegura que la guerra transcurre según “lo planeado”, pero no ha querid