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El Pentágono solicita más de 200.000 millones de dólares en presupuesto para la guerra contra Irán

El Pentágono solicita más de 200.000 millones de dólares en presupuesto para la guerra contra Irán

Algunos funcionarios de la Casa Blanca confiesan que no creen que tenga posibilidades de ser aprobada.

| etiquetas: pentágono , eeuu , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
Increíble para mejorar la vida de sus ciudadanos ni un duro, pero para las guerras en las que se benefician los millonarios de siempre ...
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Increíble que necesiten tanto dinero para...
- una guerra que no existe (ya que no la han declarado oficialmente)
- una guerra que solo va a durar 4 semanas más (según Trump)
- una guerra que ya han ganado (según Trump)
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 #1 Van a poder mejorar la vida de los ciudadanos con el incremento de ingresos por poder vender más petróleo y gas y al doble de precio.

Por lo menos para los ciudadanos que tienen acciones en las petroleras y gasistas. :troll:
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Aokromes #2 Aokromes
o sea, que esperan que la guerra dure 200 dias mas, por lo menos.
3 K 44
#7 drstrangelove
Para guerras y salvar bancos, se imprime todo el dinero que haga falta.

Para generar empleo, sanidad, educación, pensiones, infraestructuras...nunca hay un duro hoyga.
2 K 21
#9 Leclercia_adecarboxylata
Pero no se acababa hoy la guerra?
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pitercio #10 pitercio
Pide 50000 más y ya la amueblas. Y recuerda... a tipo fijo.
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Ka1900 #5 Ka1900
Trump: "hemos ganado la guerra el primer día"
Trump 20 días después de empezar la guerra: "Quiero mas dólares para continuar una excursión"
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#6 jaramero
Bueno, ya se están poniendo cifras que dan una idea de lo que cuesta la guerra y se puede comparar con otras partidas que sí contribuyen al pueblo americano.

Si usa gasta tanto dinero en la guerra es porque espera recuperarlo en algún momento.
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ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Se pasó de frenada 200.000 pueblos
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menéame