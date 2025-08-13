La peligrosa bebida naturista "Feel Free" que contiene el opioide kratom: "Es muy adictiva y la gente se vuelve loca"

En Estados Unidos, sigue creciendo la preocupación por la peligrosa bebida naturista "Feel Free", que incluye entre sus ingredientes kratom, un opioide de origen vegetal con alto riesgo de adicción. La situación ha escalado luego de múltiples testimonios en redes sociales y reportes de casos con consecuencias graves. Feel Free combina raíz de kava y kratom. La FDA lo reconoció como opioide en 2018 y advierte que su consumo puede provocar daño hepático, problemas gastrointestinales y dependencia.