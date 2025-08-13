edición general
7 meneos
32 clics
La peligrosa bebida naturista "Feel Free" que contiene el opioide kratom: "Es muy adictiva y la gente se vuelve loca"

La peligrosa bebida naturista "Feel Free" que contiene el opioide kratom: "Es muy adictiva y la gente se vuelve loca"

En Estados Unidos, sigue creciendo la preocupación por la peligrosa bebida naturista "Feel Free", que incluye entre sus ingredientes kratom, un opioide de origen vegetal con alto riesgo de adicción. La situación ha escalado luego de múltiples testimonios en redes sociales y reportes de casos con consecuencias graves. Feel Free combina raíz de kava y kratom. La FDA lo reconoció como opioide en 2018 y advierte que su consumo puede provocar daño hepático, problemas gastrointestinales y dependencia.

| etiquetas: feel free , usa , kratom , dependencia , adiccion , opioide
7 0 0 K 71 actualidad
6 comentarios
7 0 0 K 71 actualidad
Kamillerix #6 Kamillerix
NO es un opioide...
3 K 45
calde #2 calde
Pero esto también se lo venden los mexicanos y u canadienses o cómo va?
2 K 30
Fotoperfecta #5 Fotoperfecta
#2 Los catalanes. No ves que lleva Kava.
Y diría que hay una errata en el titular y en lugar de Feel Free es Fuet Free.
0 K 14
Herumel #1 Herumel *
Pues nada Von Der Layen y todos sus acólitos que venden europa, ya saben que importar.
0 K 12
Arzak_ #4 Arzak_
Ideal para toma OxyContin y aprender a doblar la espalda 8-D
0 K 10
#3 Javiersoler
La he probado. No es para tanto, aquí la venden en sobres con sabor a frutas.
0 K 6

menéame