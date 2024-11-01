El peligro invisible de los lavaderos de coches: ¿sabías que ocurre esto?

Lavar el coche puede parecer un gesto rutinario e inocente. La espuma cubre la carrocería, los detergentes desprenden la suciedad y, tras el enjuague, el vehículo queda brillante. Sin embargo, detrás de esa aparente limpieza se esconde una amenaza silenciosa: las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), también conocidas como “químicos eternos”. En los últimos meses, en Estados Unidos, un grupo de expertos han alzado la voz sobre la peligrosa amenaza para la salud que acecha en los lavaderos de coches.
Alguna ventaja teníamos que tener los enfermos de TOC por contaminación.
www.pprc.org/post/pfas-contamination-in-commercial-car-wash-wastewater
www.epa.gov/biosolids/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-sewage-sludg
Como se ha descrito, diversos estudios respaldan esta advertencia que acaban de lanzar los expertos estadounidenses. Una reciente investigación publicada por el Pacific Northwest Pollution Prevention Resource Center documenta casos en los que municipios han detectado contaminación por PFAS en aguas subterráneas cercanas a instalaciones de lavaderos de coches.
Investigaciones del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Estados Unidos y de la Environmental Protection Agency (EPA) (estudio) han confirmado la presencia de PFAS en aguas residuales procedentes de lavaderos, vinculando su acumulación con un mayor riesgo sanitario.
