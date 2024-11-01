edición general
El peligro invisible de los lavaderos de coches: ¿sabías que ocurre esto?

El peligro invisible de los lavaderos de coches: ¿sabías que ocurre esto?

Lavar el coche puede parecer un gesto rutinario e inocente. La espuma cubre la carrocería, los detergentes desprenden la suciedad y, tras el enjuague, el vehículo queda brillante. Sin embargo, detrás de esa aparente limpieza se esconde una amenaza silenciosa: las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), también conocidas como “químicos eternos”. En los últimos meses, en Estados Unidos, un grupo de expertos han alzado la voz sobre la peligrosa amenaza para la salud que acecha en los lavaderos de coches.

Pataperro #1 Pataperro
Yo desde hace tiempo me pongo una ffp2 cuando lavo el coche porque algo me golía.

Alguna ventaja teníamos que tener los enfermos de TOC por contaminación.
#11 fremen11
#1 una ffp2 sólo protege contra partículas no contra químicos y el artículo va sobre la contaminación de las aguas por los residuos de los lavaderos de coches.....
#2 cocococo
El Opel Corsa viejo que tengo se lava de forma automática, se lava cuando llueve.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#2 lo que viene siendo un auto-lavado xD
u_1cualquiera #6 u_1cualquiera
#2 pues a lo mejor el agua que cae, arrastrando polución es más venenosa que la de los lavaderos :troll:
security_incident #13 security_incident
#2 Es la versión automática
Pacman #3 Pacman
#2 Lo vendes?
Fotoperfecta #5 Fotoperfecta
#3 Yo creo que como dice que no lo lava mejor lo buscas en Warrapop :roll:
#8 euacca
#2 No sé dónde vives pero qué suerte. Yo vivo en Madrid y cuando llueve acaba más sucio de lo que estaba. Y puedes pensar que llega un punto en en que está tan sucio que el agua tiene que llevarse algo de suciedad, pero no lo he visto suceder casi nunca. Si no lo lavo yo va cogiendo más y más mierda. Aquí llueve barro, y eso que es en la sierra.
#15 EISev
#2 yo la moto ni eso, porque cuando llueve no la saco. Así que al acelerar se le va cayendo el polvo
#9 Grandpiano *
Según la "noticia", sobre esto ha alzado la voz un "grupo de expertos" de EEUU sin identificar y sin que la noticia proporcione un triste enlace o referencia donde encontrar más información. No se explica si pasa en todos los lavaderos de EEUU, ni en qué otros países sucede. Voto bulo, porque no hay voto "noticiamierder".
Fotoperfecta #12 Fotoperfecta *
#9 Pues si hubieras leído detenidamente hubieras visto que la noticia no proporciona uno, sino dos enlaces sobre el tema.
www.pprc.org/post/pfas-contamination-in-commercial-car-wash-wastewater
www.epa.gov/biosolids/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-sewage-sludg

Como se ha descrito, diversos estudios respaldan esta advertencia que acaban de lanzar los expertos estadounidenses. Una reciente investigación publicada por el Pacific Northwest Pollution Prevention Resource Center documenta casos en los que municipios han detectado contaminación por PFAS en aguas subterráneas cercanas a instalaciones de lavaderos de coches.

Investigaciones del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Estados Unidos y de la Environmental Protection Agency (EPA) (estudio) han confirmado la presencia de PFAS en aguas residuales procedentes de lavaderos, vinculando su acumulación con un mayor riesgo sanitario.

*En negrita donde están los enlaces dentro de la noticia.
#14 Grandpiano *
#12 Sí, dos estudios relacionados, uno de ellos bastante lejanamente. ¿Y el de la noticia, se les ha olvidado? ¿De verdad me tengo que tomar en serio una noticia "de ciencia" sin absolutamente ninguna referencia?
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Curioso y paradójico que siendo sustancias alquiladas sean eternas :-P :troll:
