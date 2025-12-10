El peligro de las bebidas energéticas: un hombre sano consumía 8 latas diarias y sufió un derrame cerebral

No poseía ningún historial que hiciera pensar en que tuviera un evento de salud de esa naturaleza: era un corredor apasionado sin vicios, no fumaba, bebía ni consumía drogas, relató el Dr. Sunil Munshi, autor principal del informe médico de este trabajador de Nottingham, cuyo suceso fue publicado en la revista BMJ Case Reports. “Tenía el lado izquierdo entumecido, y las tomografías mostraron que había sufrido un derrame cerebral en la parte más profunda del cerebro". El paciente reveló que consumía a diario ocho bebidas energéticas.