El peligro de las bebidas energéticas: un hombre sano consumía 8 latas diarias y sufió un derrame cerebral

No poseía ningún historial que hiciera pensar en que tuviera un evento de salud de esa naturaleza: era un corredor apasionado sin vicios, no fumaba, bebía ni consumía drogas, relató el Dr. Sunil Munshi, autor principal del informe médico de este trabajador de Nottingham, cuyo suceso fue publicado en la revista BMJ Case Reports. “Tenía el lado izquierdo entumecido, y las tomografías mostraron que había sufrido un derrame cerebral en la parte más profunda del cerebro". El paciente reveló que consumía a diario ocho bebidas energéticas.
| etiquetas: bebidas , energéticas
Sígueme para más consejos eficaces.
Las energéticas tienen muchos aditivos artificiales y naturales y excitantes
el jarabe de maiz es malísimo para la salud tambien
Mi hermano mismo sufrió de arritmias en el corazón por tomar unas cuantas energéticas cuando trabajaba de noche en una disco.
Ocho chuletas, ocho botellas de vino, ocho paquetes de tabaco, ocho "pollos" embolsaos, ocho tabletas de chocolate, ...
Bebete 4-6 litros de agua en una hora y ya veras. Los riñones solo filtran unos 0.7-1 litro por hora.
De modo que te la juegas a terminar con una intoxicación por agua (hiponatremia) al diluir el sodio de la sangre, provocando edema cerebral, coma y muerte.
La diferencia es que las bebidas energéticas, son un producto innecesario, adictivo e insalubre
Seria el equivalente a la comida basura, pero en formato liquido.
