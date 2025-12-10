edición general
7 meneos
31 clics
El peligro de las bebidas energéticas: un hombre sano consumía 8 latas diarias y sufió un derrame cerebral

El peligro de las bebidas energéticas: un hombre sano consumía 8 latas diarias y sufió un derrame cerebral

No poseía ningún historial que hiciera pensar en que tuviera un evento de salud de esa naturaleza: era un corredor apasionado sin vicios, no fumaba, bebía ni consumía drogas, relató el Dr. Sunil Munshi, autor principal del informe médico de este trabajador de Nottingham, cuyo suceso fue publicado en la revista BMJ Case Reports. “Tenía el lado izquierdo entumecido, y las tomografías mostraron que había sufrido un derrame cerebral en la parte más profunda del cerebro". El paciente reveló que consumía a diario ocho bebidas energéticas.

| etiquetas: bebidas , energéticas
5 2 0 K 75 actualidad
22 comentarios
5 2 0 K 75 actualidad
#1 Borgiano
¿Entonces el límite es 7?
6 K 78
Macadam #11 Macadam *
#1 Sí, con la 8ª rebosa por el cerebro, lo dice el titular :-D
1 K 21
ewok #15 ewok
#1 xD
0 K 11
Estoeslaostia #18 Estoeslaostia
#1 6.
Sígueme para más consejos eficaces.
0 K 8
woody_alien #20 woody_alien
#1 No, es estar sano. A los que estamos podridos de fábrica estas cosas no nos afectan.
0 K 12
tusitala #22 tusitala *
#1 Siete y media, no seas alarmista.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Como persona afectada, no son las bebidas energéticas, son las bebidas con gas, es el jarabe de maiz lo que causa el problema
0 K 20
frg #8 frg
#3 Seguro. La cafeína y el azúcar en grandes cantidades son sanos.
0 K 11
#10 omega7767
#3 no necesariamente. Pueden ser otros ingredientes.

Las energéticas tienen muchos aditivos artificiales y naturales y excitantes

el jarabe de maiz es malísimo para la salud tambien

Mi hermano mismo sufrió de arritmias en el corazón por tomar unas cuantas energéticas cuando trabajaba de noche en una disco.
0 K 11
tul #17 tul
#10 trabaja de noche en una disco? seguro que fueron las bebidas energeticas si, guiño guiño codazo...
0 K 16
#12 kreator
#3 ¿qué bebidas en europa tienen jarabe de maíz? Será que solo bebo sin azúcares... nunca lo he visto.
0 K 10
frg #4 frg *
No se por qué le echan la culpa a esas mierdas híperazucaradas llenas de estimulantes, cuando si consumes ocho unidades "diarias* de casi cualquier cosa puedes tener efectos parecidos.

Ocho chuletas, ocho botellas de vino, ocho paquetes de tabaco, ocho "pollos" embolsaos, ocho tabletas de chocolate, ...
2 K 17
Gry #2 Gry
Eso también vale para el café.
0 K 16
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 Y para el agua
Bebete 4-6 litros de agua en una hora y ya veras. Los riñones solo filtran unos 0.7-1 litro por hora.
De modo que te la juegas a terminar con una intoxicación por agua (hiponatremia) al diluir el sodio de la sangre, provocando edema cerebral, coma y muerte.

La diferencia es que las bebidas energéticas, son un producto innecesario, adictivo e insalubre
Seria el equivalente a la comida basura, pero en formato liquido.
2 K 39
#14 miraqueereslinda *
Menuda chorrada de noticia. Esta claro que no son bebidas sanas. De eso a hablar de su "peligro" porque a un tipo que suele tomarlas le ha dado un derrame...

#2 #_7 y para los besos: www.ideal.es/sociedad/201606/10/murio-despues-besara-novio-20160610102

Por cierto, ¿ese beso mortal se podría considerar violencia de género?
0 K 8
pitercio #16 pitercio *
Peligro... ¡Y fraude! ¡Vaya mierda de energía si te deja game over! :troll:
0 K 12
#9 capitan.meneito
"era un corredor apasionado" {0x1f448} {0x1f44e}
0 K 10
moco36 #5 moco36
Juer... con lo que me mola a mi tomarme un monster blanco...
0 K 9
ElBeaver #6 ElBeaver
Luego dicen que beber alcohol es malo
0 K 7
#21 SantanaS
Para tomar 8 bebidas de esas al día algo tenía ya en el cerebro.
0 K 7
#19 ZamoraBigote
Sano sano no estaba si le parecía una buena idea. La corteza prefrontal tenía algún problema, esa parte del cerebro que madura la última y que se dedica, entre otras cosas, a recordarnos eso de "yo que tú no lo haría, piénsalo dos veces, igual no es una buena idea".
0 K 6

menéame