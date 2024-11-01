La película/documental "Melania" cancela su estreno en Sudáfrica antes del estreno

“Melania”, el nuevo documental sobre la primera dama de Estados Unidos, programado para estrenarse mundialmente el viernes, ha sido retirado de los cines de Sudáfrica después de que el distribuidor local de la película dijera el miércoles que ya no lo estrenaría. "Basándonos en los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con un estreno en cines en ese territorio", dijo Thobashan Govindarajulu, jefe de ventas y marketing del distribuidor, Filmfinity.