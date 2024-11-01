edición general
La película/documental "Melania" cancela su estreno en Sudáfrica antes del estreno

“Melania”, el nuevo documental sobre la primera dama de Estados Unidos, programado para estrenarse mundialmente el viernes, ha sido retirado de los cines de Sudáfrica después de que el distribuidor local de la película dijera el miércoles que ya no lo estrenaría. "Basándonos en los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con un estreno en cines en ese territorio", dijo Thobashan Govindarajulu, jefe de ventas y marketing del distribuidor, Filmfinity.

Me alegro, que le jodan a la nazi y al nazi de su marido.
Parece que en Letterboxd ha estado esta imagen del cartel de la película durante un tiempo. :troll:  media
#3 Sí, también circula por las rrss un montaje de la imagen del cartel que asemeja una cruz gamada.
Para historias de putas nos sobran las que anuncian aquí y, al menos, colaboramos con la web.
Si va a ser una lamida de culo de Melania y Trump, se lo pueden meter por el ojal, ahora si de verdad fuera que Melania cuenta la verdad de Trump, podría ser interesante, pero dudo que eso pudiera salir
