Pedro Sánchez propone acabar con la anonimidad en las redes sociales [ENG]

Pedro Sánchez propone acabar con el anonimato en redes sociales vinculando cada cuenta a identidades reales mediante la Billetera de Identidad Digital Europea. Argumenta que así se podría perseguir delitos online y reducir desinformación y abuso en la red. La idea fue presentada en Davos junto con críticas a las grandes tecnológicas por su impacto en la sociedad y la democracia.