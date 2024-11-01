Pedro Sánchez propone acabar con la anonimidad en las redes sociales [ENG]

Pedro Sánchez propone acabar con el anonimato en redes sociales vinculando cada cuenta a identidades reales mediante la Billetera de Identidad Digital Europea. Argumenta que así se podría perseguir delitos online y reducir desinformación y abuso en la red. La idea fue presentada en Davos junto con críticas a las grandes tecnológicas por su impacto en la sociedad y la democracia.
| etiquetas: sanchez , anonimidad , redes sociales , davos
Si a que estés identificado, no a que tu identidad sea pública. Me parece bien.
Así de contentos están los del ICE con Palantir.