Pedro Sánchez propone acabar con la anonimidad en las redes sociales [ENG]

Pedro Sánchez propone acabar con el anonimato en redes sociales vinculando cada cuenta a identidades reales mediante la Billetera de Identidad Digital Europea. Argumenta que así se podría perseguir delitos online y reducir desinformación y abuso en la red. La idea fue presentada en Davos junto con críticas a las grandes tecnológicas por su impacto en la sociedad y la democracia.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
veste a la mierda, perro
Zarangollo #7 Zarangollo
Si y no...

Si a que estés identificado, no a que tu identidad sea pública. Me parece bien.
Pacman #8 Pacman
#7 y respeto a la libertad de expresión
Zarangollo #9 Zarangollo
#8 todas las libertades llevan consigo ciertas responsabilidades
Pertinax #2 Pertinax
Seguro que arde Menéame.
#5 Nasser
Me parece estupendo, y el que tenga algo que ocultar que se j..a
a69 #10 a69
El sueño húmedo de la Gestapo es tenernos a todos identificados.
Así de contentos están los del ICE con Palantir.
#4 josejon
Cara a cara, como los hombres, sí señor.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Lo veo correcto, ahora que como venga el pendulazo, Loles miles
#3 Alves *
Si, cierto, pero es la intervención de Davos de 2025 muy actualidad no es. Ha pasado un año y encima un año sufriendo a perro chinches más largo se nos ha hecho.
#11 Indiana.Collons *
Que alguien le explique al uno que lo de 1984 era una crítica al socialismo, no un manual de instrucciones
