Pedro Sánchez se compromete a asumir responsabilidades cuando concluya la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Pedro Sánchez compareció en el Congreso para explicar los accidentes ferroviarios de enero en Adamuz y Gelida. Afirmó que el Gobierno asumirá responsabilidades cuando concluya el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y defendió la actuación “rápida y coordinada” tras el siniestro que dejó 46 fallecidos. Agradeció la colaboración institucional y anunció 1.800 millones adicionales para el mantenimiento ferroviario y reforzar plantillas de Adif y Renfe, asegurando que la línea afectada cumplía los estándares técnicos
Lo que toca ahora es apoyar a las familias, investigar lo que pasó y luego y pedir responsabilidades.
Pero claro luego ves a la oposición quejándose de que se dan demasiados datos y confunden a la gente y entiendes ciertas cosas.
Eso es reirse de la gente?
Es como lo del apagón, no fue culpa de las sobretesiones que producen las fuentes de control eléctronico de potencia ni la falta de energía síncrona, pero desde entonces limitamos las que van por convertidor y subimos las sincronas