Pedro Sánchez se compromete a asumir responsabilidades cuando concluya la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Pedro Sánchez compareció en el Congreso para explicar los accidentes ferroviarios de enero en Adamuz y Gelida. Afirmó que el Gobierno asumirá responsabilidades cuando concluya el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y defendió la actuación “rápida y coordinada” tras el siniestro que dejó 46 fallecidos. Agradeció la colaboración institucional y anunció 1.800 millones adicionales para el mantenimiento ferroviario y reforzar plantillas de Adif y Renfe, asegurando que la línea afectada cumplía los estándares técnicos

#1 Febrero2027
Vaya trilero, menudo jeta
3
Joker_2O #2 Joker_2O
#1 Debe ser duro.
0
#3 Febrero2027
#2 Más duro es para las 46 familias de los fallecidos y de las familias de los heridos, algunos se ellos mutilados. Ellos si que lo pasan mal al ver como este Gobierno se ríe de ellos
2
ipanies #4 ipanies
#3 En que sentido se ríe de ellos?
2
Joker_2O #5 Joker_2O *
#3 La respuesta a esta crisis fue modélica, se dieron datos y explicaciones en todo momento sin esconderse.
Lo que toca ahora es apoyar a las familias, investigar lo que pasó y luego y pedir responsabilidades.

Pero claro luego ves a la oposición quejándose de que se dan demasiados datos y confunden a la gente y entiendes ciertas cosas.
3
obmultimedia #6 obmultimedia
#3 Esta literalmente diciendo que va a asumir la responsabilidad ( dimitir y adelantar elecciones)
Eso es reirse de la gente?
0
#10 fremen11
#3 Joder no te veo pidiendo lo mismo para 7921 familias en Madrid ni para las familias de los 230 asesinados en Valencia
0
D303 #9 D303
#1 Todavía esperamos que alguien del PP asuma responsabilidades por algo, por ejemplo, Trillo por asesinar a 62 militares españoles al no ser capaz de fletarles un vuelo en condiciones cuando venían en un despliegue de la guerra, ilegal, en Afganistan.
0
#8 VFR
En la memoria anual de 2024 (publicada en 2025), el tiempo medio de las investigaciones concluidas ese año fue de 14 meses. Cuantos meses faltan para las próximas elecciones?
0
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
El accidente no fue culpa de la falta de mantenimiento, pero anuncio 1.800 millones adicionales para el mantenimiento ferroviario y reforzar plantillas.

Es como lo del apagón, no fue culpa de las sobretesiones que producen las fuentes de control eléctronico de potencia ni la falta de energía síncrona, pero desde entonces limitamos las que van por convertidor y subimos las sincronas
0

