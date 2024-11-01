Pedro Sánchez se compromete a asumir responsabilidades cuando concluya la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Pedro Sánchez compareció en el Congreso para explicar los accidentes ferroviarios de enero en Adamuz y Gelida. Afirmó que el Gobierno asumirá responsabilidades cuando concluya el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y defendió la actuación “rápida y coordinada” tras el siniestro que dejó 46 fallecidos. Agradeció la colaboración institucional y anunció 1.800 millones adicionales para el mantenimiento ferroviario y reforzar plantillas de Adif y Renfe, asegurando que la línea afectada cumplía los estándares técnicos