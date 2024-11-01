edición general
Las 'patrullas secretas' de limpieza centran sus primeras multas por ensuciar la calle en Marcelo Usera, Serrano, Pedro Zerolo y Jesús

El Ayuntamiento puso en marcha en enero un servicio de vigilancia secreto que ya ha interpuesto 111 multas por abandono indebido de residuos: el 75% a comercios y el 25% a vecinos

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Almeida, tienes obligación de limpiar los contenedores y de vaciarlos cuando están llenos, ¿te multamos a ti cada vez que veamos un contenedor lleno que permanece días sin recogerse o qué?
7 K 90
reithor #7 reithor
Para ello tiene que haber facilidades de recogida de basura. Lo que está contratado y subcontratado, por cierto, bien a alguna empresa de Florentino o de otro privilegiado. Por no mencionar que ha puesto a la basucretas estos en barrios de los más abandonados por los servicios del ayuntamiento.
1 K 27
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#7 Y añadimos a esto que para empeorar la situación hay gente que deja cualquier residuo que no corresponde tirado al lado del contenedor (muebles rotos, ropa vieja, etc.), y luego los que revuelven en los cubos de basura, sacan residuos para poder "trabajar" mejor y dejan toda la porquería esparcida alrededor del contenedor.
0 K 16
eaglesight1 #5 eaglesight1
Noticia de Madrid, a ver cuando nos enteramos de que hay que poner la ciudad. Madrid no es España.
0 K 16
woody_alien #3 woody_alien
Las mejores multas las de MadRid.
0 K 12
Aokromes #4 Aokromes
#3 madriz :troll: me pregunto que opinara ahora el pp de vitoria :troll:
0 K 10
#8 Leon_Bocanegra
Hay que tener los webos muy gordos para meter a la gente en el ignore y contestar sin citarles.
0 K 11
klabervk #10 klabervk
Lo que quiere es que el foco se ponga en quienes tiran la basura en vez de en los responsables políticos de que los contenedores estén llenos y este todo hecho una mierda.
0 K 10
janatxan #2 janatxan
Entonces ¿los mandrileños no son libres de tirar la basura donde les salga de los cojones? ¡Eso no es lo que votaron cuando eligieron a ayuso guapa!
0 K 9
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
al de arriba, es al revés: "Madrid sí es España" pero "España NO es Madrid"... pero ojalá lo que has dicho se haga realidad alguna vez y se independicen de una vez!
1 K 3

