·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10328
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10324
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5834
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5183
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4898
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
249
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
417
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
426
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
421
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
551
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
28
clics
Las 'patrullas secretas' de limpieza centran sus primeras multas por ensuciar la calle en Marcelo Usera, Serrano, Pedro Zerolo y Jesús
El Ayuntamiento puso en marcha en enero un servicio de vigilancia secreto que ya ha interpuesto 111 multas por abandono indebido de residuos: el 75% a comercios y el 25% a vecinos
|
etiquetas
:
almeida
,
pp
,
madrid
,
limpieza
8
2
2
K
83
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
2
K
83
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
Almeida, tienes obligación de limpiar los contenedores y de vaciarlos cuando están llenos, ¿te multamos a ti cada vez que veamos un contenedor lleno que permanece días sin recogerse o qué?
7
K
90
#7
reithor
Para ello tiene que haber facilidades de recogida de basura. Lo que está contratado y subcontratado, por cierto, bien a alguna empresa de Florentino o de otro privilegiado. Por no mencionar que ha puesto a la basucretas estos en barrios de los más abandonados por los servicios del ayuntamiento.
1
K
27
#9
Un_señor_de_Cuenca
#7
Y añadimos a esto que para empeorar la situación hay gente que deja cualquier residuo que no corresponde tirado al lado del contenedor (muebles rotos, ropa vieja, etc.), y luego los que revuelven en los cubos de basura, sacan residuos para poder "trabajar" mejor y dejan toda la porquería esparcida alrededor del contenedor.
0
K
16
#5
eaglesight1
Noticia de Madrid, a ver cuando nos enteramos de que hay que poner la ciudad. Madrid no es España.
0
K
16
#3
woody_alien
Las mejores multas las de MadRid.
0
K
12
#4
Aokromes
#3
madriz
me pregunto que opinara ahora el pp de vitoria
0
K
10
#8
Leon_Bocanegra
Hay que tener los webos muy gordos para meter a la gente en el ignore y contestar sin citarles.
0
K
11
#10
klabervk
Lo que quiere es que el foco se ponga en quienes tiran la basura en vez de en los responsables políticos de que los contenedores estén llenos y este todo hecho una mierda.
0
K
10
#2
janatxan
Entonces ¿los mandrileños no son libres de tirar la basura donde les salga de los cojones? ¡Eso no es lo que votaron cuando eligieron a ayuso guapa!
0
K
9
#6
YSiguesLeyendo
al de arriba, es al revés: "Madrid sí es España" pero "España NO es Madrid"... pero ojalá lo que has dicho se haga realidad alguna vez y se independicen de una vez!
1
K
3
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente