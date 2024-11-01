La patronal pone ahora en la diana los permisos para cuidar familiares y convivientes: "Se han ampliado mucho"

Los empresarios defienden limitar más estos permisos, concretando qué se entiende por enfermedad grave y por necesidad de "cuidado efectivo", y rechazan aumentar los días por fallecimiento.
Lo se ha ampliado mucho son vuestros beneficios, hijos de puta.
Le dirán la herencia recibida y aplaudirán como monos ...y lo mismo los funcionarios y jubilados de derechas cianmdop les congelen el alma.
Todo por España diran los zoquetes...
España es el pais de Europa donde menos han subido los sueldos en los últimos 30 años y este parásito asqueroso todavía quiere quitarnos los pocos derechos laborales que nos quedan.
¡¡A ver si espabilamos!!
Como además son auténticas rémoras que tienen "al servicio" o "a la sudaca" para que le cuide al padre/madre si hace falta, pues no entienden por qué un currela tendría que hacerlo él.
Y hay verdaderos jetas. Tanto hombres como mujeres. He visto gente gafe con muertes de familiares cada año; que hacen su mudanza anual, o que por un resfriado se ha tirado 14 días de baja. Y el resto de compañeros a apechugar su trabajo porque la empresa no se lía a hacer una selección y buscar un suplente para bajas tan cortas.
Pero no lo hacemos, somos complices y luego nos quejamos cuando el empresario quiere quitarnos los derechos a los que si los necesitamos.
Empatía social = cero.
Hasta que le toque a uno de ellos y vendrá a llorar por las esquinas.
Los compañeros haciamos apuestas de en que fecha le tocaba la baja.
Al final pagan justos por pecadores.
Y esto lo veo mucho. Como bien dice #4 pagan justos por pecadores.
Y como plus, explicarle esto último al resto de tus compañeros porque es un concepto muy simple pero que la gente no termina de entender.
Y de eso va este meneo. De empleadors preocupandose de que la faena siga.
Otra cosa es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid arrimen el ascua a su sardina.
De acuerdo que hay verdaderos jetas, pero eso no es motivo para recortar derechos
En producción se dice que si no estás tocando el producto el 90% del tiempo, como mínimo, estás perdiendo dinero. Y todo el tiempo que no tocas el producto, es un desperdicio.
Pues aquí el mantra es que hay que tener a la gente ocupada al 100% si o si de forma que, si alguien falla por X, te encuentras que todos están ya al 120% o más.
Y al final la gente rompe, por A o… » ver todo el comentario