La patronal pone ahora en la diana los permisos para cuidar familiares y convivientes: "Se han ampliado mucho"

Los empresarios defienden limitar más estos permisos, concretando qué se entiende por enfermedad grave y por necesidad de "cuidado efectivo", y rechazan aumentar los días por fallecimiento.

| etiquetas: patronal , crítica , ampliación , permisos , cuidado , familiares , convivientes
20 comentarios
Comentarios destacados:        
#1 Barriales *
Hijos de puta!!!!!
Lo se ha ampliado mucho son vuestros beneficios, hijos de puta.
oceanon3d #10 oceanon3d *
#1 Esperan que las ovejas trabajadoras del PP metan al poder a los lobos ... solo hace boca para la carnicería laboral que se viene.

Le dirán la herencia recibida y aplaudirán como monos ...y lo mismo los funcionarios y jubilados de derechas cianmdop les congelen el alma.

Todo por España diran los zoquetes...
EldelaPepi #11 EldelaPepi
Nos han perdido el miedo, che.
#16 Celsar
Bastardo hijoputa que habría que ponerle a picar en Murcia en verano y en Soria en invierno.
España es el pais de Europa donde menos han subido los sueldos en los últimos 30 años y este parásito asqueroso todavía quiere quitarnos los pocos derechos laborales que nos quedan.
Top_Banana #19 Top_Banana
Y que haya trabajadores votando por la patronal... :ffu:

¡¡A ver si espabilamos!!
Veelicus #17 Veelicus
#9 Lo que hay que hacer es denunciar a los jetas a inspeccion de trabajo
Andreham #6 Andreham
Es normal que auténticos psicópatas y sociopatas quieran quitar permisos por "cuidar familiares" o "por fallecimiento".

Como además son auténticas rémoras que tienen "al servicio" o "a la sudaca" para que le cuide al padre/madre si hace falta, pues no entienden por qué un currela tendría que hacerlo él.
Connect #2 Connect *
Hay verdaderos profesionales de los permisos. Gente que alarga hasta la saciedad cualquier permiso. Y en empresas grandes a quién se fastidia es a los compañeros. Porque la empresa pedirá los mismos resultados y que entre todos vayan supliendo hasta que vuelva. Y si la baja es de más de 15 días pasa al Estado. Pero al final el que acaba pagando por exceso de trabajo son los compañeros.

Y hay verdaderos jetas. Tanto hombres como mujeres. He visto gente gafe con muertes de familiares cada año; que hacen su mudanza anual, o que por un resfriado se ha tirado 14 días de baja. Y el resto de compañeros a apechugar su trabajo porque la empresa no se lía a hacer una selección y buscar un suplente para bajas tan cortas.
yabumethod #3 yabumethod *
#2 ¿Y que tiene que ver que exista gente con jeta a quitar derechos a los que si los necesita? ¿Que estas diciendo exactamente, que como hay gente quw abusa los quitemos directamente?
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#3 Igual los compañeros que sabemos de esos abusos podriamos decir algo en vez de quedarnos callados.

Pero no lo hacemos, somos complices y luego nos quejamos cuando el empresario quiere quitarnos los derechos a los que si los necesitamos.
oceanon3d #13 oceanon3d
#3 Eso esta diciendo ...y así con todo.

Empatía social = cero.

Hasta que le toque a uno de ellos y vendrá a llorar por las esquinas.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#2 Yo tenia un compañero que se pillaba su semanita de baja como un reloj cada temporada (fijo-discontinuo).

Los compañeros haciamos apuestas de en que fecha le tocaba la baja.

Al final pagan justos por pecadores.
Connect #9 Connect
#7 Yo soy autónomo, pero lo veo en empresas con las que trabajo. Ya conocen el jeta que se va a pillar la baja antes de un fin de semana largo o el que quiere descansar de vez en cuando. Como la empresa no tiene obligacion de coger un suplente por una baja de corta temporalidad, ni es cuestión de ponerse a buscar a alguien (porque eso conlleva un proceso como presentación de la oferta, entrevistas, que el escogido de sus 15 dias en su trabajo etc) pues no se hace. No porque la empresa no quiera sino porque no es factible.

Y esto lo veo mucho. Como bien dice #4 pagan justos por pecadores.
#18 Galton
#9 Autónomo metiéndose en lo que no le toca... y haciéndole el trabajo sucio a la patronal... si la empresa no cumbre las bajas es por qué no le conviene... también en las empresas hay gente, enchufada por los jefes de turno/dueños de la empresa que se dedica a que le hagan el trabajo otros... etc
0 K 8
Veelicus #7 Veelicus
#2 Si tu empresa no cubre las bajas es que son unos explotadores, ¿que hay gente que hace trampa?, seguro, pues se les denuncia y que investige la SS.
#8 ldoes *
#2 Pues por lo pronto se me ocurren dos soluciones: 1) o quitar todos los permisos porque alguien en algún momento se puede aprovechar, 2) no ceder ante el empleador, que es el único que debe preocuparse por que la faena siga adelante. Recoger cuando llegue tu hora y ya continuarás mañana si eso, que ya has cumplido lo firmado en el contrato.

Y como plus, explicarle esto último al resto de tus compañeros porque es un concepto muy simple pero que la gente no termina de entender.
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#8 "2) no ceder ante el empleador, que es el único que debe preocuparse por que la faena siga adelante. Recoger cuando llegue tu hora y ya continuarás mañana si eso, que ya has cumplido lo firmado en el contrato. "

Y de eso va este meneo. De empleadors preocupandose de que la faena siga.

Otra cosa es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid arrimen el ascua a su sardina.
Destrozo #14 Destrozo *
#2 entonces la culpable es la empresa que no busca quien supla su trabajo y los pagafantas los que hacen el trabajo de dos por el sueldo de uno.
De acuerdo que hay verdaderos jetas, pero eso no es motivo para recortar derechos
#15 Galton
#2 Pecas ¿Eres tú?
#20 Meconvirtióengrillo
#2 o también es que las empresas aplican el mismo concepto para un puesto de administrativo que para un puesto de producción.
En producción se dice que si no estás tocando el producto el 90% del tiempo, como mínimo, estás perdiendo dinero. Y todo el tiempo que no tocas el producto, es un desperdicio.
Pues aquí el mantra es que hay que tener a la gente ocupada al 100% si o si de forma que, si alguien falla por X, te encuentras que todos están ya al 120% o más.
Y al final la gente rompe, por A o…   » ver todo el comentario
