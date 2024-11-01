La patronal de la construcción advierte de que un registro horario más estricto recortaría hasta un 27% los sueldos

Según la patronal, la medida de Trabajo elevaría gastos en las empresas, reduciría la competitividad y pondría en riesgo proyectos clave financiados con fondos europeos. "Un registro horario más estricto podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas y frenar la contratación”. A su juicio, lo lógico sería dejar la organización de estas horas en manos de la negociación entre empresarios y sindicatos, “como ocurre en toda Europa".