La patronal de la construcción advierte de que un registro horario más estricto recortaría hasta un 27% los sueldos

Según la patronal, la medida de Trabajo elevaría gastos en las empresas, reduciría la competitividad y pondría en riesgo proyectos clave financiados con fondos europeos. "Un registro horario más estricto podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas y frenar la contratación”. A su juicio, lo lógico sería dejar la organización de estas horas en manos de la negociación entre empresarios y sindicatos, “como ocurre en toda Europa".
3.300€ por trabajador... a ver, trabajadores, manifestaros! Cuántos le costáis eso a la empresa??? Realmente se puede tomar eso como una media??? Un coste de ingeniero prácticamente es la media? Seguro?
Recortaría los sueldos... Pero si precisamente ya no encuentran trabajadores, cómo van a bajar más los sueldos??? Y un 27%... eso quiere decir que ahora mismo los trabajadores hacen un 27% de horas extras no pagadas???
Los sueldos están en su punto más alto... no te jode, van a bajar cada año? van a ir al revés de la inflación??? vaya mierda de excusas...
Tienen que ser duros los sindicatos del sector si la patronal es perfectamente consciente de que les puede sacar lo que quieran.