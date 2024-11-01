edición general
La patronal de la construcción advierte de que un registro horario más estricto recortaría hasta un 27% los sueldos

Según la patronal, la medida de Trabajo elevaría gastos en las empresas, reduciría la competitividad y pondría en riesgo proyectos clave financiados con fondos europeos. "Un registro horario más estricto podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas y frenar la contratación”. A su juicio, lo lógico sería dejar la organización de estas horas en manos de la negociación entre empresarios y sindicatos, “como ocurre en toda Europa".

6 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
Anda ,lo mismo que con la subida del SMI. Podremos vivir con ello.
calde #3 calde
Cuanta mentira.
calde #4 calde
Faltan trabajadores, pero esta medida impediría que se incorporen más... no, lo que pasa es que no se incorporan más precisamente por las malas condiciones.

3.300€ por trabajador... a ver, trabajadores, manifestaros! Cuántos le costáis eso a la empresa??? Realmente se puede tomar eso como una media??? Un coste de ingeniero prácticamente es la media? Seguro?

Recortaría los sueldos... Pero si precisamente ya no encuentran trabajadores, cómo van a bajar más los sueldos??? Y un 27%... eso quiere decir que ahora mismo los trabajadores hacen un 27% de horas extras no pagadas???

Los sueldos están en su punto más alto... no te jode, van a bajar cada año? van a ir al revés de la inflación??? vaya mierda de excusas...
#5 davidvsgoliat
No tienen vergüenza.
#6 Eukherio
A su juicio, lo lógico sería dejar la organización de estas horas en manos de la negociación entre empresarios y sindicatos

Tienen que ser duros los sindicatos del sector si la patronal es perfectamente consciente de que les puede sacar lo que quieran.
#2 Pitufo
Viendo las excusas que ponen, ¿seguro que no iba a humor esto?
