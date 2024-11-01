Me pasé este juego de niño hace 30 años y aún sigo intentando entender cómo lo hice

La primera videoconsola que entró en casa fue una flamante Master System II con Alex Kidd in Miracle World preinstalado, pero no es este videojuego del que os voy a hablar hoy. En su lugar, el título al que hago referencia en el titular de este texto es el port de Prince of Persia que esta consola de Sega recibió. Este título clásico concebido por Jordan Mechner era un videojuego duro, pero justo, y no te llevaba de la mano en absoluto, como mandaban los cánones. Treinta años después, me sigue pareciendo inaudito que pudiese completarlo de niño