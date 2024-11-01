edición general
7 meneos
96 clics
Me pasé este juego de niño hace 30 años y aún sigo intentando entender cómo lo hice

Me pasé este juego de niño hace 30 años y aún sigo intentando entender cómo lo hice

La primera videoconsola que entró en casa fue una flamante Master System II con Alex Kidd in Miracle World preinstalado, pero no es este videojuego del que os voy a hablar hoy. En su lugar, el título al que hago referencia en el titular de este texto es el port de Prince of Persia que esta consola de Sega recibió. Este título clásico concebido por Jordan Mechner era un videojuego duro, pero justo, y no te llevaba de la mano en absoluto, como mandaban los cánones. Treinta años después, me sigue pareciendo inaudito que pudiese completarlo de niño

| etiquetas: juego , prince of persia , master system , sega , port , retro
6 1 0 K 77 tecnología
4 comentarios
6 1 0 K 77 tecnología
sorrillo #3 sorrillo
La alternativa era un aburrimiento atroz.
1 K 27
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Duro era el Spectrum, no esa máquina de gente adinerada :foreveralone:
1 K 17
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Droga en el chupete
0 K 10
abnog #4 abnog
Boh, al leer el título pensé que sería el Abu Simbel: Profanation. Vamos, algo serio. :troll:
0 K 10

menéame