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¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos muere?

El nuevo intento de asesinato contra Donald Trump recuerda que si deja el cargo por fallecimiento, renuncia o incapacidad, está contemplada una cadena de sucesión encabezada por el vicepresidente.

| etiquetas: estados unidos , trump
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7 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues que se cogen la Vigesimoquinta Enmienda y la siguen dado que regula estos casos.

es.wikipedia.org/wiki/Vigesimoquinta_Enmienda_a_la_Constitución_de_lo

Lo curioso es que tuvieron que finiquitar cuatro presidentes para sacarla.
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YeahYa #3 YeahYa
¿Que aplaudimos todos?
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues que va al infierno.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Uff, tantas cosas....
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#5 asgard_gainsborough
Si subiera JD Vance no las tendría yo todas conmigo... podría ser aún peor
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sibe #6 sibe
Qué tenemos dos años y pico más con Vance. Saltas de las brasas al fuego
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#7 malditopendejo
Pues que ponen a otro....
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menéame