edición general
4 meneos
24 clics
¿Qué pasa con el oro y la plata? Están en máximos históricos y se disparan un 70% y 140% este año

¿Qué pasa con el oro y la plata? Están en máximos históricos y se disparan un 70% y 140% este año

El precio de la onza de oro, con una subida del 1%, se sitúa en 4.480 dólares, mientras que la plata avanza un 0,4%, hasta los 69,34 dólares

| etiquetas: oro , maximos , historicos
3 1 0 K 40 actualidad
12 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #1 pitercio
El oro vale lo mismo lo que vale menos es el dinero con el que se adquiere.
5 K 68
#3 kaos_subversivo
#1 el aceite de oliva entonces vale lo mismo que el año pasado y se ha revalorizado el dinero?
0 K 11
loborojo #5 loborojo
#3 El aceite no es una reserva de valor. Se deteriora y se consume
1 K 22
#6 kaos_subversivo
#5 ah, bueno, entonces el bitcoin vale para decir que el dinero se ha revalorizado en los ultimos 6 meses?
0 K 11
bronco1890 #7 bronco1890
#6 Una cosa son los movimientos de los precios en el corto plazo y otra las tendencias a largo plazo, no responden a lo mismo.
0 K 12
#9 kaos_subversivo
#7 lis bonos cuentan? Como llevan en general 5 años perdiendo valor...
0 K 11
bronco1890 #10 bronco1890
#9 Jejej, muy buena. No, los bonos no son activos de intercambio ni reserva de valor si no instrumentos de deuda. Su valor va al revés de los tipos de interés, si los tipos suben los bonos bajan, que es lo que ha pasado estos años.
0 K 12
pitercio #12 pitercio
#3 las existencias y producción varían y además puede cultivarse y producirse en áreas donde antes no existía. No es comparable a un recurso finito no regenerable.
0 K 14
#8 pcmaster *
#1 Esto no pasaba cuando las monedas ( o al menos las más valiosas) eran de oro.
1 K 26
bronco1890 #4 bronco1890
Yo en el 2000 ganaba cerca de 200 gramos de oro al mes, ahora no pasa de 30 gramos.
No solo ha subido el oro, también la vivienda, las acciones y casi cualquier activo... Pero nos siguen pagando en un dinero fiat que cada día vale menos.
2 K 35
ChatGPT #11 ChatGPT
Lo mismo que el resto de activos. El brutal incremento de la masa monetaria, especialmente desde el COVID, ha devaluado enormemente la moneda y parece que todo está disparado de precio, cuando en realidad lo que pasa es que tenemos (tienen) muchiiisimos más papelitos para comprar activos, y se meten en todo.
1 K 23
Olepoint #2 Olepoint *
Sencillo, el dinero no para de crecer, ya está solo respaldado por "deuda", osea, por nada, por mucho que trabajes, si tu salario no se actualiza al mismo ritmo que se crea el dinero, y créeme, nunca lo va a hacer, tu trabajo cada vez valdrá menos. Seguimos, esa gente que maneja bolsas inmensas de dinero creado a base de apostar y vender "deuda" tiene "miedo" y quieren dejar de "apostar" y comprar cosas tangibles, plata y oro, etc, otros también compran…   » ver todo el comentario
1 K 11

menéame