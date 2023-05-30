Los partidos de Sumar piden a Bustinduy que lidere el espacio político y sea candidato a las generales

El ministro suscita el consenso de Más Madrid, Izquierda Unida, En Comú y Movimiento Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz, aunque él expresa sus reticencias en privado por "motivos personales" y en público pide a la izquierda "hacer las cosas bien" más allá de "un nombre o apellido".
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Suerte.
El que se ofrezca a ello sabe que va a tener que soportar el odio y el acoso de toda la derecha y de la mitad de la izquierda.
No creo que nadie pida nada a Pablo Iglesias. No sé de dónde sacas eso.
Sumar es una coalición, pero "Movimiento Sumar" sí es un partido (que Yoli es traicionera pero no gilipollas)
Acabo de ver a Emilio Delgado calentando en la banda. Y a Bustinduy mirando chándals en el Décimas.
www.meneame.net/story/yolanda-diaz-renuncia-ser-candidata-izquierda-co
Y de estos dos, Bustinduy tiene más experiencia de gobierno, que siempre es una ventaja.