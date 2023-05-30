edición general
16 meneos
24 clics
Los partidos de Sumar piden a Bustinduy que lidere el espacio político y sea candidato a las generales

Los partidos de Sumar piden a Bustinduy que lidere el espacio político y sea candidato a las generales

El ministro suscita el consenso de Más Madrid, Izquierda Unida, En Comú y Movimiento Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz, aunque él expresa sus reticencias en privado por "motivos personales" y en público pide a la izquierda "hacer las cosas bien" más allá de "un nombre o apellido".

| etiquetas: bustinduy , sumar , elecciones , iu , más madrid , en común
13 3 0 K 197 actualidad
15 comentarios
13 3 0 K 197 actualidad
Comentarios destacados:    
JackNorte #3 JackNorte
El espacio politico que sirve para hacer seguidismo al psoe sin presionar.
Suerte.
5 K 69
#4 MenéameApesta *
Le acabarán pidiendo de rodillas a Pablo Iglesias que vuelva, porque seamos claros, en la izquierda faltan huevos. Nadie mínimamente capaz y honrado está dispuesto a soportar lo que implica ser el líder de una izquierda mínimamente combativa.
El que se ofrezca a ello sabe que va a tener que soportar el odio y el acoso de toda la derecha y de la mitad de la izquierda.
1 K 32
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
No creo que nadie pida nada a Pablo Iglesias. No sé de dónde sacas eso.
1 K 23
#12 MenéameApesta
#5 Pues de que parece que nadie quiere el puesto.
0 K 12
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 Pero si Iglesias milita en otro partido :-|
0 K 15
#11 MenéameApesta
#7 La noticia habla de liderar el espacio político. Sumar tampoco es un partido político como tal, hasta dudo que se vuelvan a presentar con ese nombre.
0 K 12
#15 jfgaliza
#11 www.newtral.es/movimiento-sumar-anuncia-constitucion-partido-politico/
Sumar es una coalición, pero "Movimiento Sumar" sí es un partido (que Yoli es traicionera pero no gilipollas)
0 K 8
josde #8 josde
#4 No creo, ya si acaso seguirá en la política pero desde la sombras, un tipo Aznar.
1 K 0
reithor #2 reithor
A día de hoy no es mala opción.
1 K 15
angelitoMagno #6 angelitoMagno *
Era una de las opciones más esperables:

Acabo de ver a Emilio Delgado calentando en la banda. Y a Bustinduy mirando chándals en el Décimas.
www.meneame.net/story/yolanda-diaz-renuncia-ser-candidata-izquierda-co

Y de estos dos, Bustinduy tiene más experiencia de gobierno, que siempre es una ventaja.
0 K 15
reithor #9 reithor
#6 Delgado para Madrid, que hay que bailar con el ogro y su marioneta.
0 K 12
#10 perej
Pues como no incorporen además una actitud menos complaciente con el PXXE, van a desanimar a muchos votantes.
0 K 10
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Errr... quién? No me suena.
0 K 9
calde #14 calde
#1 Sí, eso iba a decir yo, no es el más mediático precisamente... No es lo que más me importa a mí personalmente, pero pensando en conseguir votos, no sé yo...
1 K 29
#13 jfgaliza *
Bustinduy se alineaba con Errejón en Podemos, pero no era una rata traicionera como él. Se fue de buenas maneras, y me parecía un buen político, con un discurso templado y armado. Me esperaba más de él como ministro, aunque no ha sido tampoco un despropósito. Me parece una buena opción, si consigue que Yolanda ni se presente y formar coalición con Podemos, que cuente con mi voto.
0 K 8

menéame