Los partidos comunistas europeos reclaman medidas inmediatas ante la COP30 y denuncian la incapacidad del capitalismo para frenar la crisis climática

Con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP30), que tendrá lugar entre el 10 y el 25 de noviembre en Belém (Brasil), varios partidos comunistas europeos —entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista de Francia, el Partido del Trabajo de Bélgica y el Partido Comunista de Gran Bretaña— han difundido una declaración conjunta en la que acusan a las grandes potencias capitalistas de “retrasar” y “diluir” de forma sistemática las soluciones necesarias...