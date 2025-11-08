edición general
Los partidos comunistas europeos reclaman medidas inmediatas ante la COP30 y denuncian la incapacidad del capitalismo para frenar la crisis climática

Con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP30), que tendrá lugar entre el 10 y el 25 de noviembre en Belém (Brasil), varios partidos comunistas europeos —entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista de Francia, el Partido del Trabajo de Bélgica y el Partido Comunista de Gran Bretaña— han difundido una declaración conjunta en la que acusan a las grandes potencias capitalistas de “retrasar” y “diluir” de forma sistemática las soluciones necesarias...

#1 ddomingo
A diferencia de las "potencias" comunistas para las que el canto climático es una prioridad...
Si es que te tienes que reír.
sotillo #4 sotillo
#1 Hombre siempre se ha dicho que los comunistas mal, muy mal, que son los capitalistas los que arreglan las cosas bien, muy bien, mira que si fuera que el remplazo que ha tenido la derecha ha degenerado tanto, va a ser esto, que es cosa de la genética
#3 NoMeVeas
La humanidad ya esta condenada.
#2 monarquico
Los partidos comunistas lo que tendrían que hacer es autoilegalizarse, por dignidad y memoria histórica. Pero la de verdad, no la que se inventan los rojetes sarnosos.
sotillo #5 sotillo
#2 Y el perro Sánchez hp y España se hunde
