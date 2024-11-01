El parlamento israelí debate la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes

El parlamento de Israel se disponía a votar un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes. “Con la ayuda de Dios, aplicaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, afirmó Ben-Gvir después de que el proyecto recibiera luz verde para ser sometido a una votación final, y añadió que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.
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de un tiempo a esta parte elmundotoday es indistinguible de la realidad
Algunos llevan lazos para solidarizarse con los oprimidos, y otros sogas de oro para promocionar asesinarlos.
Entre esto y lo de poner bases eeuu en israel... parece que estos quieren sacar mas tajada económica de la zona y no van a parar de intentar quedarse con todo lo que puedan robar. La población de eeuu parece que está despertando pero la… » ver todo el comentario
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Tiempo al tiempo.