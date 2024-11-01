El parlamento israelí debate la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes

El parlamento de Israel se disponía a votar un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes. “Con la ayuda de Dios, aplicaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, afirmó Ben-Gvir después de que el proyecto recibiera luz verde para ser sometido a una votación final, y añadió que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.