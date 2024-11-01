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El parlamento israelí debate la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes

El parlamento israelí debate la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes

El parlamento de Israel se disponía a votar un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes. “Con la ayuda de Dios, aplicaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, afirmó Ben-Gvir después de que el proyecto recibiera luz verde para ser sometido a una votación final, y añadió que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.

| etiquetas: parlamento , israel , cisjordania , muertos , pena de muerte , asesinato
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Dejo esto, que en la foto del artículo no se aprecia bien.  media
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ACEC #7 ACEC
#4 no era coña... :palm:
de un tiempo a esta parte elmundotoday es indistinguible de la realidad
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Poplíteo #1 Poplíteo *
Los ministros entraban a la votación con un pin de oro que era una soga de ahorcado, sonrientes.

Algunos llevan lazos para solidarizarse con los oprimidos, y otros sogas de oro para promocionar asesinarlos.
5 K 45
#8 KaBeKa
Cada vez que escucho a un político decir "con la ayuda de dios" a mi personalmente me darían ganas de mandarlo para casa con un sonoro: "Ese que nombras no te ha votado!!!!!, a tu puta casa a pensar lo que has dicho y reflexionar sobre ello"

Entre esto y lo de poner bases eeuu en israel... parece que estos quieren sacar mas tajada económica de la zona y no van a parar de intentar quedarse con todo lo que puedan robar. La población de eeuu parece que está despertando pero la…   » ver todo el comentario
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Suigetsu #6 Suigetsu
Visto como tratan a los secuetrados palestinos en sus cárceles casi les hacen un favor.
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rutas #9 rutas
Hipocresía sionista. Van a asesinar a cualquier palestino que quieran, sea condenado, sospechoso, semejante, pariente o vecino.
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#9 eeeeeee no estaban haciendo eso ya?
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rutas #15 rutas
#12 Pues eso, que son unos hipócritas queriendo legalizar lo que siempre han hecho con total impunidad.
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vviccio #5 vviccio
Todo con el apoyo de EEUU y un montón de empresas de las que somos clientes.
masjidalaqsa.com/boycott/carrefour-mart-israel-bds
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antesdarle #11 antesdarle
La pena de muerte no ha sido efectiva en ninguna parte del mundo como efecto disuasión (si es lo que persiguen) pero bueno algo propio de teocracias.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
No se si los nazis aplicaban algo parecido en l SGM, me quiere sonar
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oceanon3d #13 oceanon3d *
Lo siguiente serán las políticas de eugenesia, como sus espejos de la alemana nazi, para asegurar la "pureza ᛋᛋionista".

Tiempo al tiempo.
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#10 NO86
Por matar israelíes, no por matar humanos. Porque, claro, los israelíes son superiores al humano medio.
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menéame