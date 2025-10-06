edición general
5 meneos
94 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Pareja, pero también asistente personal y terapeuta: qué es el ‘mankeeping’ y por qué frustra tanto a las mujeres

El término alude al trabajo no recíproco que realizan las mujeres para gestionar las necesidades emocionales y sociales de los hombres y es el responsable de muchas relaciones fracasen, infinidad de mujeres dejen de tener citas y cantidad de hombres se sientan solos

| etiquetas: feminismo , dependencia emocional
4 1 7 K 6 actualidad
28 comentarios
4 1 7 K 6 actualidad
Comentarios destacados:        
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao *
Hombres que les van a decir a las mujeres que no tienen derecho a sentirse así y a la vez dirán que el mankeeping no existe en este hilo de comentarios. Entre el patetismo, el infatilismo y la ridiculez.
6 K 91
oricha_1 #6 oricha_1
#2 Meneantes que sacan el sarcasmo , burla o hiperbole para construir un argumento falso para desviar la atención y no hablar del problema principal . Y lo mejor es que se sienten los más listos de la clase y que han dicho algo útil.
1 K 13
#24 srabdm
#6 ¿y cual es el problema principal?
0 K 6
Forni #11 Forni *
#2 Señoros que no saben gestionar las emociones ni compartirlas que luego dirán aquello de "los hombres se suicidan más". Hay que jugar más a unir los puntos.

Si pudiera mostraros el día que mi padre se enteró que mi abuelo se la pegaba a la abuela con la limpiadora... Mejor dicho, el día que petó, enterarse se había enterado antes. Perfiles conservadores, si queréis algo de contexto.
3 K 26
#23 srabdm
#11 Los hombres no se suicidan más. Se suicidan menos, pero con más éxito.
0 K 6
#22 srabdm
#2 Yo reconozco que desde lo del manspreading se habían acabado la ideas para quejarse de todo. Ahora con lo del mankeeping tenemos palabra nueva para que las feministas puedan seguir quejándose de todo.

Espero que la cosa continúe con nuevas palabras.
0 K 6
Cyberbob #14 Cyberbob
El artículo dice básicamente: que “los hombres no tienen amigos, así que las mujeres tienen que ser sus terapeutas”. Mezcla dos estudios en USA, un par de TikToks virales y lo toma como si fueran ciencias sociales. Toma ya.

Cero datos españoles, todo moralina y conclusiones de palillo en la boca.

Y en todo caso, que haya tíos solitarios no prueba que las parejas sean campos de trabajo emocional forzado. Pero claro, suena más viral decir que el amor heterosexual es una empresa con la

…   » ver todo el comentario
3 K 43
Robus #21 Robus *
#14 Pues piensa que hay mujeres que se llegan a creer esas cosas! :-O

Mira tu quien necesita un terapeuta!
0 K 12
#10 omega7767
jode, menuda sociedad patriarcal en la que todo lo que se escucha es que los hombres no hacen nada bien, todo es malo
1 K 24
Chinchorro #13 Chinchorro
#10 Las mujeres hacen de terapeutas y asistentes y las víctimas son los hombres, que lo hacen todo mal.
2 K 38
#16 srabdm
#10 Las mujeres siempre son las que más sufren en toda ciscunstancia. Es de primero de feminismo.
1 K 16
Cyberbob #19 Cyberbob
#16 Siempre. ¡Y los hombres los culpables porque patatas!
0 K 10
Chinchorro #26 Chinchorro *
#16 Estamos comentando una noticia en la cual se habla de sus papeles no remunerados como asistentes y terapeutas.
Sube noticias de hombres sufriendo si quieres hablar de ello. Qué afán de protagonismo, madre mía.
0 K 12
Cyberbob #17 Cyberbob
Es que es maravilloso xD

El artículo mezcla sociología con TikTok y lo llama “evidencia”. Que algo se vuelva viral no demuestra que sea un fenómeno social; solo demuestra que la gente tiene wifi y tiempo libre.
1 K 22
pazentrelosmundos #25 pazentrelosmundos
#20 cierra la puta boca ho! No aportas nada más que miseria intelectual y averguenzas a las que leemos.
0 K 14
#27 omega7767
#20 la envidia de un fracasado :-D
0 K 12
#12 omega7767
#4 mientras unos estamos subiendo noticias y comentando en meneame, otra ha trabajado sin parar como una ministra muy reconocida fuera de nuestras fronteras siendo madre, y por no nombrar que ha sido una activista social toda su vida y con trabajando de cajera.....

Creo que nos deja por los suelos
0 K 12
#20 JotaMcnulty
#12 la excepción, y porque tenía canguro "gratis". Y, obviamente, colocada e impuesta por su marido, cosa que ya sabemos todos y no hace falta debatir en este hilo.
1 K -7
Robus #18 Robus *
A ver si lo entiendo: se auto-asignan una tarea (gestionar las necesidades emocionales y sociales de los hombres) sin que nadie se lo haya pedido y resulta que esa tarea les resulta tan agotadora que provoca que "infinidad de mujeres dejen de tener citas"...

Y, digo yo... ¿no podrían dejar de realizar esa tarea no solicitada y se quitan ese trabajo de encima? :-S
0 K 12
Chinchorro #28 Chinchorro
#18 No, no se las autoasignan.
Cuando mi padre llegaba de la clínica, se ponía a perseguir a mi madre por la casa para contarle todas las mierdas que le habían pasado, mientras ella le decía "tranquilo", "son cosas que pasan", "deberían tomártelo con más calma", etc.
Nunca ocurrió al contrario, porque "a papá no se le podía molestar con tonterías".
Mi padre asumía que mi madre le tenía que escuchar y consolar, al contrario nunca.
Y no digo que fueran un mal matrimonio ni que no se quisieran. Pero era evidente que mi padre si usaba a mi madre como terapeuta y asistente.
0 K 12
#8 Cuchifrito
¿No era que ahora el papel de terapeuta lo hacía ChatGPT?
0 K 11
#15 srabdm
"no recíproco", dice. Pero qué cara dura.
0 K 6
#1 JotaMcnulty
Por fin algo de sensatez. Hasta la polla de ver propaganda de mujeres hacen todo en el hogar, son maltratadas por el heteropatriarcado dominante, etc

Una polla como una olla. Las mujeres tienen una dependencia casi total sobre su pareja para cualquier función que no sea fregar. Obviamente estoy generalizando, pero no generalizo más que toda la propaganda feminista lanzada por los recientes gobiernos de: el hombre no hace nada en casa porque es un machista.
8 K -14
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#1 Ea, ea, ea. Ya pasó. Pastillita y a dormir. Y recuerda nombrar siempre, siempre, siempre a Irene, que esta vez se te olvidó.
6 K 77
#4 JotaMcnulty
#3 Seguro que a Irene le dices de cambiar una bombilla y se pone a llorar.
2 K -1
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#1 perdona? o_o
Qué putisimo asco de comentario, que miserable, repugnante y asqueroso joder.

Pensé que faltaba el :troll: pero visto el #4 es una puta mierda como digo en el anterior párrafo.
1 K 26
Duke00 #7 Duke00 *
#1 Además de un comentario asqueroso, lo que escribes demuestra que ni siquiera tienes la capacidad lectora suficiente para comprender el artículo que meneas.
5 K 83
DrEvil #9 DrEvil
#7 Venía a escribir algo parecido. Yo no estoy seguro de si es asqueroso, por que en realidad no termino de entender lo que quiere decir esta persona. ¿?

Pero leyéndote me ha venido una cosa a la cabeza:

Ya que las IAs son capaces de tanto hoy en día... menéame podría hacer que una IA se lea el texto y te haga contestar un par de preguntas sobre él antes de poder votar o comentar.
0 K 10

menéame