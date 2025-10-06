Pareja, pero también asistente personal y terapeuta: qué es el ‘mankeeping’ y por qué frustra tanto a las mujeres

El término alude al trabajo no recíproco que realizan las mujeres para gestionar las necesidades emocionales y sociales de los hombres y es el responsable de muchas relaciones fracasen, infinidad de mujeres dejen de tener citas y cantidad de hombres se sientan solos
| etiquetas: feminismo , dependencia emocional
Si pudiera mostraros el día que mi padre se enteró que mi abuelo se la pegaba a la abuela con la limpiadora... Mejor dicho, el día que petó, enterarse se había enterado antes. Perfiles conservadores, si queréis algo de contexto.
Espero que la cosa continúe con nuevas palabras.
Cero datos españoles, todo moralina y conclusiones de palillo en la boca.
Y en todo caso, que haya tíos solitarios no prueba que las parejas sean campos de trabajo emocional forzado. Pero claro, suena más viral decir que el amor heterosexual es una empresa con la
… » ver todo el comentario
Mira tu quien necesita un terapeuta!
Sube noticias de hombres sufriendo si quieres hablar de ello. Qué afán de protagonismo, madre mía.
El artículo mezcla sociología con TikTok y lo llama “evidencia”. Que algo se vuelva viral no demuestra que sea un fenómeno social; solo demuestra que la gente tiene wifi y tiempo libre.
Creo que nos deja por los suelos
Y, digo yo... ¿no podrían dejar de realizar esa tarea no solicitada y se quitan ese trabajo de encima?
Cuando mi padre llegaba de la clínica, se ponía a perseguir a mi madre por la casa para contarle todas las mierdas que le habían pasado, mientras ella le decía "tranquilo", "son cosas que pasan", "deberían tomártelo con más calma", etc.
Nunca ocurrió al contrario, porque "a papá no se le podía molestar con tonterías".
Mi padre asumía que mi madre le tenía que escuchar y consolar, al contrario nunca.
Y no digo que fueran un mal matrimonio ni que no se quisieran. Pero era evidente que mi padre si usaba a mi madre como terapeuta y asistente.
Una polla como una olla. Las mujeres tienen una dependencia casi total sobre su pareja para cualquier función que no sea fregar. Obviamente estoy generalizando, pero no generalizo más que toda la propaganda feminista lanzada por los recientes gobiernos de: el hombre no hace nada en casa porque es un machista.
Qué putisimo asco de comentario, que miserable, repugnante y asqueroso joder.
Pensé que faltaba el pero visto el #4 es una puta mierda como digo en el anterior párrafo.
Pero leyéndote me ha venido una cosa a la cabeza:
Ya que las IAs son capaces de tanto hoy en día... menéame podría hacer que una IA se lea el texto y te haga contestar un par de preguntas sobre él antes de poder votar o comentar.