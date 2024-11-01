Una pareja intenta vender a su hija recién nacida por 3.000 euros en Málaga

Una investigación de la Policía Nacional ha impedido la entrega irregular de una recién nacida a una pareja que no era su familia biológica, evitando lo que podría haberse convertido en un caso de compraventa de bebés. La investigación reveló que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico de 3.000 euros con una pareja que no podía tener hijos. La nena fue entregada a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU), garantizando su protección.