Una pareja intenta vender a su hija recién nacida por 3.000 euros en Málaga

Una investigación de la Policía Nacional ha impedido la entrega irregular de una recién nacida a una pareja que no era su familia biológica, evitando lo que podría haberse convertido en un caso de compraventa de bebés. La investigación reveló que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico de 3.000 euros con una pareja que no podía tener hijos. La nena fue entregada a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU), garantizando su protección.

#4 gorgos
Son víctimas
#6 perej
¿Eso es un gestación subrogada exprés?
ChatGPT #1 ChatGPT
Pero como se inscribe un niño si no ha habido seguimiento de embarazo, ni parto? Te vas al registro civil y ya?
Aokromes #3 Aokromes *
#1 hay bastantes locas que piensan en el parto natural, sin ningun seguimiento medico.
y luego hay casos como
www.20minutos.es/comunidad-valenciana/valencia/una-joven-da-luz-salon-
#5 gorgos
#1 puedes tener el niño en casa
Aokromes #7 Aokromes
#5 sin ningun seguimiento medico es una locura.
ansiet #2 ansiet
Una investigación de la Policía Nacional ha impedido la entrega irregular de una recién nacida a una pareja que no era su familia
Ale venga que solo quedamos 29.999 casos por resolver.
